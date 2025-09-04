Капитанът Кирил Десподов отпадна за мачовете с Испания и Грузия

СПОРТАЛ Кирил Десподов (най-вляво) по време на вчерашната тренировка на националния отбор на ст. "Васил Левски", малко преди да се контузи.

Капитанът на националния отбор по футбол на България Кирил Десподов отпадна за домакинството срещу европейския шампион Испания тази вечер. Нападателят на гръцкия ПАОК е получил контузия по време на снощната тренировка на тима. От Българския футболен съюз (БФС) обявиха, че при направените прегледи днес се установило, че става въпрос за мускулно разтежение, което ще го извади и за втората квалификация за Мондиал 2026 - срещу Грузия в неделя в Тбилиси.

"Целият треньорски щаб и всички футболисти желаят на Кирил Десподов бързо възстановяване", написаха от БФС.

Отсъствието на петкратния победител в анкетата "Футболист №1 на България" (от които четири поредни пъти - от 2021 г. насам) е голям удар за националния тим преди старта на квалификациите, още повече срещу силния тим на Испания, тъй като Десподов е един от лидерите в състава. Това е и удар за самия играч, тъй като той тъкмо се бе възстановил от две травми (на палец на левия крак и след това на седалищен мускул), заради които не игра за България от края на март.

По ирония на съдбата Десподов говори на пресконференцията на националния отбор малко преди снощната тренировка и заяви: "Чувствам се добре. Успях да изиграя три мача през изминалата седмица. Тренирах доста докато бях контузен и то двуразово и мисля, че съм доста по-подготвен от преди. Намирам се в добра форма и съм готов лично за утре."