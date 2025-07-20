Спортът по телевизията - 22 юли

Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, Яник Ханфман - Лукас Ноймайер
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, Себастиан Офнер - Ян-Ленард Щруф
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, Филип Мишолич - Томас Ечевери
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, Тиаго Сейбот Вилд - Джъстин Енгел
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
БНТ 3
12:35 Водна топка (мъже): СП в Сингапур, 1/2-финал, Гърция - Испания
16:35 Водна топка (мъже): СП в Сингапур, 1/2-финал, Сърбия - Унгария
22:00 Футбол (жени): Евро 2025, 1/2-финал, Англия - Италия
Евроспорт 1
13:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХVI етап
18:30 Лека атлетика: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025
Макс спорт 3
17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, Франческо Пасаро - Камило Уго Карабели
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, Йеспер де Йонг - Мили Поличак
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, Дино Прижмич - Елмер Мьолер
Диема спорт
21:45 Футбол: Шампионска лига, II кв. кръг, първи мач, "Риека" - "Лудогорец"