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Спортът по телевизията - 22 юли

Днес, 06:06

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, Яник Ханфман - Лукас Ноймайер 
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, Себастиан Офнер - Ян-Ленард Щруф
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, Филип Мишолич - Томас Ечевери 
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, Тиаго Сейбот Вилд - Джъстин Енгел
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

БНТ 3

12:35 Водна топка (мъже): СП в Сингапур, 1/2-финал, Гърция - Испания 
16:35 Водна топка (мъже): СП в Сингапур, 1/2-финал, Сърбия - Унгария
22:00 Футбол (жени): Евро 2025, 1/2-финал, Англия - Италия

Евроспорт 1

13:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХVI етап
18:30 Лека атлетика: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025

Макс спорт 3

17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, Франческо Пасаро - Камило Уго Карабели 
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, Йеспер де Йонг - Мили Поличак 
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, Дино Прижмич - Елмер Мьолер 

Диема спорт

21:45 Футбол: Шампионска лига, II кв. кръг, първи мач, "Риека" - "Лудогорец"

 

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