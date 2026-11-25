И втората партия от мача за световната титла по шахмат в Женева между шампиона Гукеш Домараджу (Инд) и претендента Джавохир Синдаров (Узб) завърши реми. При това този път двамата гросмайстори изиграха едва 20 хода, почти двойно по-малко от 38-те в първата им среща пред шахматната дъска.

След като в първата партия изненада с Берлинска защита с черните, мнозина очакваха световният шампион да потърси по-остър и агресивен дебют с белите. Изборът му на солидната Лондонска система бе определен от коментаторите като смел и неочакван психологически ход, но след 10 хода позицията бе напълно равностойна, като още тогава компютърните анализи даваха 66% вероятност за реми, а коментатори, като Пьотр Свидлер и Петер Леко, отбелязаха, че узбекът се е справил отлично с дебютната подготовка.

В крайна сметка, както и вчера, се стигна до трикратно повторение на ходовете - g3 f6, и второто реми бе факт (позицията на диаграмата).

Партия №2

Гукеш Домараджу - Джавохир Синдаров

Лондонска система

1. d4 d5, 2. f3 f6, 3. f4 c5, 4. e3 e6, 5. bd2 c6, 6. c3 e7, 7. e5 b6, 8. b1 xe5, 9. xe5 d7, 10. a4 O-O, 11. d3 d8, 12. O-O c8, 13. a1 e8, 14. e2 d7, 15. g3 f5, 16. f3 f6, 17. e5 d7, 18. g3 f6, 19. e5 d7, 20. g3 f6. 0.5:0.5

Двубоят за титлата ще е в минимум 14 партии по класически шахмат. Ако след тях резултатът е 7:7, шампионът ще бъде определен още в последния ден чрез ускорени партии и блиц до излъчване на победител.