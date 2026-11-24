ЕПА/БГНЕС Синдаров (вляво) прави ход срещу шампиона Гукеш по време на първата партия

Мачът за световната титла по шахмат за мъже между шампиона Гукеш Домараджу (Инд) и претендента Джавохир Синдаров (Узб) започна с реми. В първата от предвидените 14 партии от двубоя в Женева двамата гросмайстори стигнаха до трикратно повторение на позицията, след което си стиснаха ръцете на 38-ия ход.

Синдаров беше с белите фигури и заложи на агресивен подход още в дебюта, но срещна солидната Берлинска защита на шампиона Гукеш и като партията бързо премина в класическия „Берлински ендшпил“ с равни шансове. Индиецът обаче изразходва над 36 минути за 17-ия си ход ( 17...Bb4 ) и изпадна в сериозен цайтнот, като имаше по-малко от 6 минути до 40-ия ход.

След тактически усложнения ( 23...Nxe5 24.f4 и силния ход с царя 27...Kf6 ), Синдаров неправилно поиска реми за трикратно повторение на позицията, за което съдиите добавиха 2 минути към времето на Гукеш (след това узбекът обясни, че е смятал, че позицията вече е била повторена два пъти). Малко след това Синдаров все пак форсира вечен шах с топа си по вертикалите g и h , приключвайки партията с реми на 38-ия ход.

По регламента на световната федерация ФИДЕ мачът за титлата ще е в 14 партии по класически шахмет, като първият играч, който събере 7,5 точки, печели титлата. Ако резултатът е 7:7, шампионът ще се определи още в последния ден чрез ускорени партии и блиц.

Партияь №2 е утре (25 ноември) от 16:00 ч. българско време, като този път Гукеш ще има предимството на белите фигури.