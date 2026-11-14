Средно годишно се задействат по повече от 10 процедури за натуализиране на чуждестранни спортисти, като за последните 11 години тези предложения са общо 119. Това личи от отговора на министерството на младежта и спорта (ММС) на въпроси на "Сега" на основание Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Процедурата по закон предвижда придобиването на българско гражданство по натурализация да става с указ на президента и по предложение на министъра на правосъдието, въз основа на мнението на Съвета по гражданството. А когато става дума за спортисти, предложението до правосъдното ведомство се прави от спортния министър. Той пък първо получава мотивирано предложение от федерацията по съответния спорт.

"Сега" попита и министерството на правосъдието, и ММС колко и кои спортисти са били натурализирани за последните 10 години. МП отговори, че няма специална разбивка на това кои от предложенията, минали през него, са за състезатели. Спортното министерство пък предостави само предложените за натурализация спортисти, тъй като "не събира и не разполага с информация по кои от предложенията на министъра на младежта и спорта е налице издаден указ за придобиване на българско гражданство".

Проверка в списъка със 119 имена, предоставен от ММС, обаче показва, че съвсем малка част от предложените от спортните министри през годините спортисти в крайна сметка не са се състезавали за България или за български клубове. Такъв пример е бившият капитан на кубинския национален отбор по волейбол Робертланди Симон, за когото бе стартирана процедура през 2018 г., но не се стигна до положителен резултат.

Други пък са донесли олимпийски медали за България, като шампионите по борба от Париж 2024 Магомед Рамазанов (дагестанец) и Семен Новиков (украинец) и бронзовите медалисти по таекуондо - Кимия Ализаде (иранка), и бокс - Хавиер Ибанес (кубинец).

Най-много са футболисти и борци

В периода 1 януари 2016 - 3 ноември 2026 г. федерации по 28 вида спорт са подавали предложения за натурализиране на чужденци. Най-много са от футболния съюз - общо 30, следван от борбата с 19.

Във футбола огромната част от желанията са заради клубове, най-често "Лудогорец". Идеята е проста - играчите от страни извън ЕС да станат "българи" и така съответният отбор да се вмести в квотата за чужденци в европейските клубни турнири. Единственото изключение за последните 11 години е Лукас Петков, който от 2023 г. е и български национал.

Обратно - в борбата са натурализирани предимно спортисти за националните отбори. И са предимно от Русия и бившите съветски републики (Азербайджан, Армения), плюс двама гърци, турчин и унгарка. В списъка на ММС обаче отсъства олимпийският шампион Магомед Рамазанов (с него броят би станал от 120 души) и не е съвсем ясно по каква процедура той все пак е станал български гражданин, за да спечели титлата по свободна борба в Париж 2024.

Плътно следват баскетбол (11) и бокс (10). На фона на големите успехи на българските грации, художествената гимнастика изненадващо е с 8 натурализации, следвана от волейбола с 6. Федерацията по кънки е искала четири - на фигуристи (сред тях и олимпийката Александра Фейгин); кану-каяк, таекуондо, хандбал и бейзбол и софтбол - по 3; ски, тенис, алпинизъм и хокей на лед - по 2. Други 11 федерации са предложили по 1 чужденец за български паспорт: биатлон, водна топка, конен спорт, тенис на маса, щанги, джудо, кикбокс и муай тай, ветроходство, лека атлетика, скокове на батут, колоездене.

Взимаме от Русия, Бразилия, Украйна, САЩ

Процедури по натурализиране през тези 11 години е имало за спортисти от 31 държави, като четири от страните държат дял от почти 2/3 (общо 75 души) - Русия с 27, Бразилия с 19, Украйна със 17 и САЩ с 12. За руснаците е ясно - те са предимно в борбата, докато бразилците са във футбола. Американците са най-вече в баскетбола и фигурното пързаляне, а пък 17-те украинци са разпръснати почти равномерно в 9 вида спорт.

Представителите на Куба (най-вече боксьори) са 4-ма, следвани от тези на Гърция, Израел, Италия, Иран и Молдова с по трима; на Армения, Великобритания, Беларус и Турция с по двама 2; на Австрия, Аржентина, Азербайджан, Гана, Германия, Казахстан, Нигерия, Ирландия, Испания, Еквадор, Камерун, Конго, Северна Македония, Таджикистан, Унгария, Франция, Чехия с по един.

Пикът е през 2021 г.

Средно близо 11 процедури (10.9) за натурализиране на спортисти са били задвижвани от ММС в последните 11 г. по предложение на съответните федерации. Но особено засилена тази дейност е била през последните години.

Пикът е през 2025 г., когато са задействани 21 процедури за българско гражданство. През 2023-та те са били 16, а през 2024-та - 14. Двуцифрен брой натурализации е имало още през 2017, 2018 и 2021 г. - по 13, докато най-малко те са били през годината на COVID пандемията (2020) - едва 4.