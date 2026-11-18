Министерският съвет отпуска 2 млн. евро за ремонт на варненския комплекс "Спортпалас". Това съобщи премиерът Румен Радев преди началото на днешното заседание.

Той бе поканил на среща с министрите щангиста Карлос Насар, който на 4 ноември спечели в Нингбо (Кит) четвъртата си световна титла.

„България е в дълг пред Карлос, пред неговите съотборници и пред множеството български спортисти и треньори, които въпреки недостатъчното финансиране и неадекватните условия, продължават да изумяват света със своите победи. Затова днес ще вземем решение за отпускане на 2 млн. евро за ремонт на комлекс „Спортпалас“ във Варна, така че националният ни отбор по вдигане на тежести, националният ни отбор по художественна гимнастика и ред други спортове най-сетне да имат условия, отговарящи на техния талант и устрем към победата“, обяви Радев.

От думите му не стана ясно за какво точно в "Спортпалас" се отпускат парите, това предстои да стане ясно, когато евентуално ММС обяви точните параметри.

Спортният министър Енчо Керязов пък обяви на всеослушание, че Насар получава обща премия от 110 000 евро за титлата си в кат. 95 кг в Китай. От тях €76 800 се полагат на щангиста по Наредба № 5 на ММС за награждаването на спортисти - по €25 600 за всеки от трите златни медала, които спечели (в двете отделни движения и в двубоя). Останалите 33 200 са за "изключителни постижения", обяви Керязов и допълни, че това била най-голямата държавна премия на спортист от индивидуален спорт, давана някога в България. Което не е вярно, защото по същата тази Наредба №5 за олимпийска титла, каквато Насар спечели в Париж 2024, се премията е 127 900 евро (преди това 250 000 лв.).

„Благодаря на всички вас, че забелязвате успехите ми, че се радвате заедно с мен и че с вашата подкрепа мога да продължавам да се боря за българското вдигане на тежести. Да живее България!“, каза кратко Насар, а след церемонията заяви, че е имал нови оферти да смени националността си, но ги е отхвърлил.