ЕПА/БГНЕС архив Слабите икономически резултати се обясняват най-вече със спада в туристическата посещаемост по време на събитието, който идва на фона на силна инфлация при цените на хотелите, жилищата под наем и транспорта.

Икономическото въздействие на олимпийските и параолимпийските игри в Париж 2024 е "много ограничено", а оценката за тяхното наследство е "смесена". Това показва най-новият доклад на Сметната палата на Франция, консултиран от спортния отдел на "Радио Франс" и публикуван на 18 ноември 2026 г - две години и три месеца след края на XXXIII лятна олимпиада.

Докладът предлага по-прецизен и задълбочен анализ в сравнение с документа, представен пред парламента през септември 2025 г. Общите икономически последици от игрите, първоначално оценени на 0,07% от брутния вътрешен продукт за 2025 г., са преразгледани надолу до 0,05% от БВП, посочва Сметната палата, цитирана от БНТ. Този ефект "беше предимно съсредоточен по време на тяхното протичане". Преките данъчни приходи, свързани с домакинството, са на загуба, като дефицитът възлиза на 192,3 млн. евро.

Слабите икономически резултати се обясняват най-вече със спада в туристическата посещаемост по време на събитието, който идва на фона на силна инфлация при цените на хотелите, жилищата под наем и транспорта. Докладът отчита "намаление от 1,4% на общия брой нощувки - тенденция, която е в контраст с ръста, наблюдаван в други големи европейски туристически държави".

🇫🇷 Si #Paris2024 a été "un succès opérationnel et populaire", la Cour des comptes confirme "des effets économiques très limités à court terme"



👉https://t.co/PI6iRiB9Gi pic.twitter.com/xwosNoV0cV — FRANCE 24 Français (@France24_fr) 19 ноември 2026 г.

Инвестициите, направени в столичния департамент Сен Дени за новото олимпийско село и транспортната инфраструктура, са довели до подобряване на достъпността в най-бедния регион на Франция. Тези проекти "безспорно допринесоха за градската и социалната трансформация на департамента и за намаляване на регионалните различия, наследени от индустриалното минало", подчертава Сметната палата.

Въпреки ремонта и изграждането на спортни съоръжения покрай игрите обаче спортната култура сред населението не се е променила фундаментално. "Тяхното използване не е оптимално, тъй като местните общности и граждани невинаги са се припознали и адаптирали новите съоръжения", отбелязва френската одитна институция.

Издаването на спортни лицензи бележи "обнадеждаващ" ръст, но "множество други инициативи страдаха от известен спад след края на игрите". Като, например, въведените два допълнителни часа спорт в средните училища, "които срещат трудности да се наложат трайно".

В заключение, макар че олимпийските игри "допринесоха за промяна в отношението към хората с увреждания", докладът посочва, че няма същинска революция или трайна промяна в поведението спрямо жените, децата, възрастните хора и хората в неравностойно положение. Сметната палата уточнява, че цялостна оценка на дългосрочните ефекти "ще може да бъде направена едва в по-далечна перспектива".