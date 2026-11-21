ЕПА/БГНЕС Хари Кейн (вляво) в игрови момент малко преди да бъде контузен по време на домакинския мач срещу "Кьолн".

Тежка контузия извади извън игра за няколко месеца новия носител на "Златната топка" Хари Кейн. Нападателят пострада при контакт в 20-ата минута с Жоел Шмид ("Кьолн") по време на снощния мач на "Байерн" от Х кръг на Бундеслигата. Футболистите на баварците поискаха дузпа за опасното влизане на швейцарския национал, но такава не беше отсъдена след преглед с VAR.

🚨🚨| This was the moment Harry Kane got injured. 😢 pic.twitter.com/FB0Zc27LCf — Kalshi FC (@KalshiFC) 20 ноември 2026 г.

Кейн обаче беше сменен, а след мача от "Байерн" обявиха, че има разкъсани връзки на левия глезен и ще е извън игра в следващите няколко месеца. Според "Билд" срокът за възстановяването му ще е 3-4 месеца. Това беше първият мач на 33-годишния нападател след двуседмичната пауза в германското първенство заради мачовете на националните отбори.

Harry Kane sustained a syndesmosis ligament tear in his left ankle during this evening’s home match against 1. FC Köln. This was confirmed by an examination carried out by FC Bayern’s medical department. The 33 year-old will be sidelined for the next few months.



Get well soon,… pic.twitter.com/MnSN9uY6jA — FC Bayern (@FCBayernEN) 20 ноември 2026 г.

Неприятните вести за "Байерн" не приключиха дотук. Точно преди почивката травма получи и френският национал Майкъл Олисе. Дори се наложи той да напусне терена с патерици. По-късно се оказа, че неговата контузия по всяка вероятост не е толкова тежка като на Хари Кейн. При Олисе става въпрос за натъртено стъпало.

Малко преди да бъде сменен, французинът вкара гол в 37-ата минута, като това се оказа и единственото попадение за домакините в мача, който завърши 1:1. В 12-ата минута Майки Мур бе открил за "Кьолн".

Двубоят беше първи за наставника на "Байерн" Венсан Компани, който не водеше и тренираше отбора, след като на 23 октомври припадна на тренировъчната база на "Байерн". След равенството баварците водят с 22 т., но са и с мач повече от конкурентите. В класирането следват "Борусия" (Дортмунд) с 21, "Фрайбург" с 19, РБ (Лайпциг) с 18 и др.