Упорството на кмета Васил Терзиев и на председателя на общинския съвет Цветомир Петров да прокарат идеята си за световни състезания по скейтборд в София срещу десетки милиони евро се увенча с успех. След като преди две седмици отхвърли замисъла, днес столичният общински съвет (СОС) го прие с 32 гласа "за", 15 "против" и 7 "въздържал се".

При това вторият доклад на Терзиев за скейтборда вече включваше не просто три състезания (за Световната купа и от олимпийските квалификации за ЛА 2028) в периода 2027-2029 г., а вече 9 световни първенства, три бизнесфорума и изграждане на супермодерна скейтборд зона в Западния парк, където да се провеждат турнирите. А София да стане "Световна столица на скейтборда".

Само таксите за домакинство са в размер на 9.6 млн. евро, а всички останали разходи - логистика, настаняване, медицинско и техническо обслужване плюс строителството на скейтборд парка - най-вероятно ще утроят тази сума.

В залата по време на обсъждането бяха представителите на световната федерация World Skate, а пламенна реч в розови краски дръпна президентът на българската федерация по този спорт Борис Атанасов, който заяви, че "това не е "Джиро д`Италия", дето идват едни колоездачи за един ден и си заминават", а нещо много по-голямо в рамките на почти седмица със скейтъри, които имат милиони последователи в социалните мрежи. Самият Атанасов обаче призна, че необходимият скейтборд парк няма нищо общо с онези, които са вече изградени в страната (б. а. - защото трябва да отговаря на олимпийските стандарти и видове трасета).

Имаше и доста гласове против, най-вече от "Спаси София", "Синя София" и "БСП за България". Изтъкнато бе, че целият бюджет за спорт на столицата е в размера на таксите, които се искат за скейтборда; че в доклада на Терзиев и Петров не е посочено откъде ще дойдат парите; че в него има само едни схеми, без подробна документация какво и кога ще се прави; че не е ясно как, особено за състезанията през 2027 г. ще има време да се пусне и завърши обществената поръчка; че няма публична подкрепа от БОК за подобна идея, а Асоциацията на спортните федерации е против; че София спори единствено с Таджикистан за "тези престижни състезания, дето уж нямало град, който да не ги желае" и т. н.

Всички тези аргументи не попречиха проектът да бъде гласуван.

А след вота председателят на "Спаси София" Борис Бонев изненада всички съветници, като им разкри, че всъщност са гласували, освен за скейт парк, и за строителство на ресторанти и други сгради в Западния парк.

"В схемичките към доклада е предвидено строителство и на ресторанти и други сгради в Западен парк. Това също го одобрихте, явно не сте гледали схемичките - заяви Бонев и предизвика лек смут сред общинарите. - Но това е дори по-малкият проблем. Истинският проблем е, че човекът, който беше избран от гражданите на София за ревизия на управлението на ГЕРБ - Васил Терзиев, днес категорично се прегърна, целуна с език, хванаха се за ръце и дружно полетяха към светлото бъдеще с ГЕРБ. Гражданите на София не гласуваха, за да получават това - един вечно мрънкащ, вечно оправдаващ се човек, който като фикус седи на трибуната, прегръща се с ГЕРБ, те го защитават и му гласуват докладите и 10 млн. евро от парите на софиянци отиват за едно напълно безсмислено събитие. Скейтбордът не е безсмислен спорт, но той се прави в междублоковите пространства, където децата на София да карат и да тренират. А което ще се направи сега, е на свинче звънче - с голяма комисиона, и нямам търпение да видя на кого ще се възложи строителството на скейтпарка, с каква процедура по обществена поръчка ще бъде направено, кои ще са консултантите и организаторите и други подобни, които ще управляват този проект. И какъв ще е техният хонорар."

А Вили Лилков от "Синя София" прогнозира, че "това, което гласувахте, няма да може да бъде изпълнено - ще се провали и догодина ще има грандиозен скандал".

"Ние нямаме никаква готовност за това спортно събитие, а парите са огромни. Знаете ли, че в бюджета на спортното министерство за 2026 г. бяха предвидени 10 млн. евро за реконструкция и модернизация на бази. А вижте колко пари ще дадем ние само за едно събитие, за което нямаме никаква реална подготовка. Това ще приключи със скандал и потвърждава думите за "българска работа" - зле замислена, зле организирана, зле ръководена - която приключва със скандал и като позорна регистрация на своите печални герои," каза Лилков.