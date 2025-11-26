Медия без
Спортът по телевизията - 28 ноември

Днес, 02:02

Макс спорт 1

03:00 Голф: Австралийски шампионат на PGA, II ден
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Спортинг" (Хихон) - "Андора"

Макс спорт 2

07:45 Суперкарс: Аделаида, първо състезание
23:00 НХЛ: "Бъфало Сейбърс" - "Ню Джърси Девълс"

Макс спорт 4

08:00 WRC: рали "Саудитска Арабия", SS11 Уади ал Матуи 1
15:00 WRC: рали "Саудитска Арабия", SS14 Уади ал Матуи 2
22:00 Футбол: Ла Лига, "Хетафе" - "Елче"

Евроспорт 2

09:00 Кърлинг (мъже): ЕП в Лохя, 1/2-финал
14:20 Формула 1 на вода: СШ в Саудитска Арабия, спринт

Евроспорт 1

11:20 Ски бягане (жени): СК в Рука, 10 км
13:05 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, голяма шанца
14:05 Ски бягане (мъже): СК в Рука, 10 км
16:05 Северна комбинация (мъже): СК в Рука, 7,5 км ски бягане
16:45 Ски скокове (жени): СК във Фалун, голяма шанца
18:45 Ски (мъже): СК в Копър Маунтин, гигантски слалом, I манш
21:45 Ски (мъже): СК в Копър Маунтин, гигантски слалом, II манш

Диема спорт 3

13:00 Формула 2: ГП на Катар, тренировка
15:30 Формула 1: ГП на Катар, първа тренировка
18:10 Формула 2: ГП на Катар, квалификация
19:30 Формула 1: ГП на Катар, квалификация за спринт
21:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Мьонхенгладбах) - РБ (Лайпциг)

Диема спорт

15:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Арда"
17:30 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "Монтана"
21:45 Футбол: Лига 1, "Мец" - "Рен"

БНТ 3

18:00 Волейбол (жени): Демакс лига, "Славия" - "Левски София"

Нова спорт

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Хановер" - "Карлсруе"

Диема спорт 2

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Шалке 04" - "Падерборн"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Оксфорд" - "Ипсуич"

Макс спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, "Комо" - "Сасуоло"

