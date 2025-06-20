Спортът по телевизията - 21 юни

Макс спорт 1

05:15 Суперкарс: Дарвин, първо състезание

08:35 Суперкарс: Дарвин, второ състезание

15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/2-финал, Иржи Лехечка - Джак Дрейпър

17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/2-финал, Карлос Алкарас - Роберто Баутиста Агут

21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Франция - Сърбия

Евроспорт 1

10:50 Формула Е: Джакарта

13:00 Маунтинбайк (жени): СК във Вал ди Соле, спускане

14:05 Маунтинбайк (мъже): СК във Вал ди Соле, спускане

16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, VII етап

19:30 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Париж, прескачане на препятствия

Макс спорт 2

11:00 Moto GP: ГП на Италия, втора тренировка

11:50 Moto GP: ГП на Италия, квалификация

13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Италия, квалификации

15:50 Moto GP: ГП на Италия, спринт

17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Нидерландия - САЩ

22:00 ММА: UFC Fight Night, Джамах Хил - Халил Раунтри

БНТ 3

11:00 Худ. гимнастика (девойки): СП в София, ансамбли, многобой

14:30 Худ. гимнастика (девойки): СП в София, ансамбли, многобой

Макс спорт 4

15:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Япония - Китай

20:00 Футбол: Ла Лига 2, финален плейоф, реванш, "Овиедо" - "Мирандес"

Макс спорт 3

16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/2-финал, Даниил Медведев - Александър Зверев

18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/2-финал, Александър Бублик - Карен Хачанов

Нова спорт

18:00 Водна топка: държавно първенство, 1/2-финал, "Черно море Тича" - "Спартак" (Варна)

19:30 Водна топка: държавно първенство, 1/2-финал, "Комодор" (Варна) - ЦСКА

20:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Винковци, II ден

Диема спорт 2

18:30 Баскетбол (жени): Евро 2025, Словения - Сърбия

Евроспорт 2

20:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", III ден

БНТ 1 / БНТ 3

22:00 Футбол: Мондиал 2025, "Интер" (Милано) - "Урава Ред Даймъндс"