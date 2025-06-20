Спортът по телевизията - 21 юни

Макс спорт 1
05:15 Суперкарс: Дарвин, първо състезание
08:35 Суперкарс: Дарвин, второ състезание
15:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/2-финал, Иржи Лехечка - Джак Дрейпър
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, 1/2-финал, Карлос Алкарас - Роберто Баутиста Агут
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Франция - Сърбия
Евроспорт 1
10:50 Формула Е: Джакарта
13:00 Маунтинбайк (жени): СК във Вал ди Соле, спускане
14:05 Маунтинбайк (мъже): СК във Вал ди Соле, спускане
16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, VII етап
19:30 Конен спорт: Световен тур на шампионите, Париж, прескачане на препятствия
Макс спорт 2
11:00 Moto GP: ГП на Италия, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Италия, квалификация
13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Италия, квалификации
15:50 Moto GP: ГП на Италия, спринт
17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Нидерландия - САЩ
22:00 ММА: UFC Fight Night, Джамах Хил - Халил Раунтри
БНТ 3
11:00 Худ. гимнастика (девойки): СП в София, ансамбли, многобой
14:30 Худ. гимнастика (девойки): СП в София, ансамбли, многобой
Макс спорт 4
15:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Япония - Китай
20:00 Футбол: Ла Лига 2, финален плейоф, реванш, "Овиедо" - "Мирандес"
Макс спорт 3
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/2-финал, Даниил Медведев - Александър Зверев
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, 1/2-финал, Александър Бублик - Карен Хачанов
Нова спорт
18:00 Водна топка: държавно първенство, 1/2-финал, "Черно море Тича" - "Спартак" (Варна)
19:30 Водна топка: държавно първенство, 1/2-финал, "Комодор" (Варна) - ЦСКА
20:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Винковци, II ден
Диема спорт 2
18:30 Баскетбол (жени): Евро 2025, Словения - Сърбия
Евроспорт 2
20:00 Голф: PGA тур, "Травълърс Чемпиъншип", III ден
БНТ 1 / БНТ 3
22:00 Футбол: Мондиал 2025, "Интер" (Милано) - "Урава Ред Даймъндс"