Националният шампион спечели първия 1K Run в София

АРБС Бягането на атлетите с интелектуални и физически затруднения даде началото на Sofia 1K Run, като адаптираният им старт беше реализиран в партньорство с Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС)

Националният шампион в средните дистанции Мартин Балабанов, спечели първото градско състезание Sofia 1K Run, което се проведе в центъра на столицата.

Той пробяга дистанцията от 1 км в пространството между Спортната палата, Националния стадион "Васил Левски" и Орлов мост за 2:36 мин. Призовата тройка допълниха Стефан Йорданов (2:39) и Добри Георгиев (2:40), а на четвърто място се класира националният рекордьор на 1500 м и син на олимпийската шампионка Екатерина Дафовска - Мартин Проданов (2:41).

В основното състезание, организирано от школата по лека атлетика "Дарко тийм", стартираха общо 254 участници (мъже и жени), като сред дамите най-бърза бе Веселка Иванова-Костова, затворила дистанцията за 3:10 мин. (седмо време сред всички бегачи). Дистанцията бе измерена и сертифицирана от Световната атлетика (WorldAthletics), така че резултатите са официални.

Общо в подгряващото бягане преди Софийския маратон другата неделя участваха близо 600 атлети.

От тях 50 участници бяха хора с увреждания и младежи със специални образователни потребности. Стартираха и стотици деца между 5 и 12 г., които бягаха на дистанции според възрастовата си група - от 80, 150, 250 и 500 метра.