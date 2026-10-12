Хороскоп за сряда

Овен

Получавате предложение, свързано с нова дейност. Ако смятате, че е по вашата специалност, го приемете, макар че няма да сте особено очаровани и скоро ще се разочаровате. Все пак ще влезете в по-различна професионална среда, а това не е без значение за опита ви. Повечето Овни ще се помъчат да обвинят околните за своите грешки. Това няма да ги успокои, защото дълбоко в себе си те чудесно знаят къде грешат. Вслушайте се в съвета на друг Овен.

Телец

Телците ще се радват на вниманието и уважението на хората, с които работят. Не бива да пропускате сроковете за отчета на свършеното, особено ако се отнася до финанси. Ще се наложи да се понатоварите, но това ще ви постави в центъра на вниманието, което ще е много важно за вас. Но не вярвайте на особено прекалени хвалебствени слова, преценете реално нещата. Ще се зарадвате на посещения на приятели, които не сте виждали дълго.

Близнаци

Ще ви се наложи да проведете важни и напрегнати делови разговори. Събеседниците ще ви подкрепят да започнете нещо сериозно и печелившо. На някои ще се наложи да помислят върху проблем с дете. Не го пренебрегвайте. Трябва да проявите гъвкавост, за да се справите с личност, която се набърква в деловите ви неща. На някои от вас пътуване ще донесе приятни и ползотворни контакти. Вероятно е да срещнете стари приятели.

Рак

Деловите мъже ще са "летящи": ще решават спешно въпроси, свързани с пари и с нови контакти. Проявете търпение и ще успеете да свършите всичко, което трябва да бъде свършено днес. Възможен е проблеми с Близнаци на работното място. Мартенски Овен ще ви помогне да се измъкнете от неприятна ситуация. Внимавайте с документите, които обработвате. Проблеми със съпруга (съпругата), който може да прерасне в скандал.

Лъв

Бъдете особено внимателни, когато става въпрос за провеждането на делови разговори или подписването на важен документ. Подвластни на Слънцето, сте склонни към претенциозност и показност, която може да ви изиграе лоша шега. Пръскате очарование, обичате да ви се възхищават, но точно днес не решавайте нищо на чашка. Настройте се към деловитост. Човек от чужбина очаква известие във връзка с предложение, което ви е направил.

Дева

Вашата упоритост ще е основната причина за успех в деловата ви дейност. Много всеотдайно се заемете с възможностите, които ви предоставя съдбата. Възможен е проблем заради Водолей, който изгаря от любопитство и ще направи всичко възможно да разбере с какво се занимавате, в какво сте толкова съсредоточени. Не давайте обяснения, не препредавайте информацията, която получавате. Тя е изключително важна за вас.

Везни

Представителите на знака ще имат проблеми, които ще се наложи да разрешават бързо. Мобилизирайте сили и умения, за да се справите. Ще ви възложат изпълнението на нова задача и ще се почувствате поласкани, но не особено уверени. Налага се да пътувате и ще трябва да съобразите кога е най-добре да го направите. Изправени сте пред проблем с наследство. Ако имате затруднения на работното място, потърсете помощ от Козирог.

Скорпион

Трябва да сте по-сигурни в себе си, тогава всичко, което днес предприемате, ще завършва с успех. Гордостта ви кара да се опитвате да не издавате проблемите си. Получавате неочаквано предложение, но размисляте. Бъдете съсредоточени при провеждането на делови разговор с партньори, които от известно време ви ухажват. Имате противоречие със съдружника. Пари няма да ви липсват, но за разпределянето им трябва да се определят приоритети.

Стрелец

Не говорете за бъдещите си планове, защото ще сгрешите. Предстоят ви бизнес срещи, а вие имате някои предварителни нагласи към събеседниците си. Не бива да правите прибързани заключения за хора, които малко познавате. Изчакайте, опознайте и тогава решавайте. Подвластни на Юпитер, вие сте известни със щедростта си и това ще една от причините много от вас да се радват на успешни ходове в обществената дейност и бизнеса си.

Козирог

Днес ще проведете много важен разговор, свързан с бизнеса. Не бива да пропускате нито дума. Ако трябва, записвайте всичко, а като останете сами, премислете подробностите, които прозират между неизговорените думи. Не обичате други да се намесват в работата ви, но днес ще се наложи да потърсите консултация на професионалисти с по-голям опит от вас, на специалист по финанси и юрист. Действайте много внимателно.

Водолей

Днес се занимавайте само с непосредствените си задачи, като определите приоритетите. Ще имате важен разговор с деловите си партньори. Документ от чужбина ще ви накара да препускате напред-назад, за да уредите нещата в срок. Неочаквано ще ви направят предложение за нова работа. Ще се изпълните с противоречиви чувства, защото ще е в друга област. Подвластни сте на Уран, а той ви тласка към освобождаването от задръжки и зависимости.

Риби

Всички, които днес се явяват на изпити, конкурси, интервюта за работа ще имат забележителен успех. Денят ще започне с много приятно известие за успех в деловата ви дейност, което пряко ще се отрази и на личния ви живот. Много от вас ще се срещнат със стари партньори или с приятел, който ще ви помогне да се справите със задачите си бързо и качествено. Ще се зарадвате на съобщение, че нещо се е уредило във ваша полза.