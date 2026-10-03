Саръбоюков завършва годината като №3 в света

ЕПА/БГНЕС Саръбоюков (вдясно) остана трети на Евро 2026 в Бирмингам след Тентоглу (в средата) и Ехамер, но в световната ранглиста изпревари швейцареца

Божидар Саръбоюков завършва състезателната 2026 г. като №3 в световната ранглиста по скок на дължина на международната федерация WorldAthletics.

22-годишният талант от Харманли има общо 1357 т., като отстъпва само пред безспорния доминатор Милтиадис Тентоглу (Гър, 1402) и Таджей Гейл (Ям, 1364).

След Божидар Топ 10 допълват Матия Фурлани (Ит, 1352), Симон Ехамер (Швейц, 1339), Хорхе Ходелин (Куба, 1297), Жерсон Балде (Пор, 1289), Уейн Пинкок (Ям, 1269), Анвар Анваров (Узб, 1264) и Джан Мингун (Кит, 1257).

През 2026 г. Саръбоюков спечели бронзов медал на световното в зала в Торун (Пол) и на европейското на открито в Бирмингам (Анг). Той постави и нов национален рекорд, като постигна 8.49 м в Пловдив.

Саръбоюков участва и на всички турнири от Диамантената лига през 2026 г., а във финала на веригата се нареди четвърти. Преди това в Рим (на 4 юни) постигна първата си победа в Лигата, а също така има второ (в Шанхай на 16 май), трето (в Сямън на 23 май), четвърто (в Монако на 4 юли), пето (в Цюрих на 27 август) и осмо място (в Лозана на 21 август).

На последното си голямо състезание - Световния шампионат Ultimate в Будапеща, възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов се класира втори, като бе победен само с 1 см от Милтиадис Тентоглу.