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"София Блус" отказа претендента и вече е 10-кратен шампион

"НСА-Лъвове" обаче има отбор за бъдещето и ще е заплаха за всеки, който спре да се развива

Днес, 08:48
Шампионският състав на "София Блус" позира на възвишението на ст. "Октомври" след 17-ата си победа от 17 изиграни мача в бейзболното първенство през 2026 г.
Виктор Василев
Шампионският състав на "София Блус" позира на възвишението на ст. "Октомври" след 17-ата си победа от 17 изиграни мача в бейзболното първенство през 2026 г.

Бейзболният шампион на България "София Блус" все още е недосегаем за конкурентите, но има ново предизвикателство пред себе си в лицето на "НСА-Лъвове". "Сините" спечелиха своята 9-а поредна и общо 10-а титла в клубната история, затваряйки финала срещу съгражданите си с 3-0 победи и завършвайки годината без нито един загубен мач в първенството.

В третия двубой от серията за златните медали "блусарите" се наложиха убедително с 19:8 като гости на ст. "Октомври" в Студентски град. Въпреки разгромната разлика в края, срещата предложи немалко интрига, след като "лъвовете" два пъти успяха да догонят хегемона в резултата - от 0:4 до 4:4 и от 4:8 до 8:8.

След това обаче локомотивът в атаката на "Блус" Димитър Насъпов взриви публиката с троен хоумрън, след който гардът на НСА окончателно падна. А шампионите продължиха методично да нанасят удар след удар, за да стигнат до нокаута в 8-ия ининг.


Димитър Насъпов изпраща топката с мощен удар отвъд оградата на ст. "Октомври", за да постави началото на края на интригата във финала. Снимка: Виктор Василев

Двама питчери изнесоха мача за победителите - все още невъзстановеният напълно от фрактура в пръст на лявата ръка Стефан Бешков започна, а вездесъщият Евгений Черноземски довърши шампионската мисия. За претендента също хвърляха двама - стартира Панайот Жълтов, а го смени Мартин Желев.

Въпреки тежкото поражение в дебютния си финал бейзболният отбор на Спортната академия демонстрира огромен потенциал. През цялата 2026 г. играещият треньор Данаил Тренев показа, че разполага със състав за бъдещето, включващ както ядро от опитни играчи, така и пълен набор таланти от новото поколение. И в следващото десетилетие те ще бъдат заплаха за всеки, който спре да се развива.


Питчерът Евгений Черноземски затвори мача от възвишението и сложи златната "блусарска" точка на сезон 2026. Снимка: Виктор Василев

Към днешна дата обаче еталонът в българския бейзбол продължава да бъде "София Блус". Тимът приключи сезона в държавното първенство със 17 победи от 17 изиграни мача - 12 в редовната фаза, два в 1/2-финала срещу "Койоти" (Дупница) и три във финала срещу "НСА-Лъвове" (София). Това беше и първият случай от 4 години, в който съперникът не успя да спечели нито една среща от шампионския формат "3 от 5" - за последно на нула беше затворен рекордьорът "Бизони" (Благоевград) през 2022 г.

Благоевградчани остават далеч напред във вечната класация на България със своите 22 титли. Софиянци обаче продължават дългия поход към върха и вече са 10-кратни шампиони. С 9-ия си пореден трофей (2018-2026) "сините" се доближиха само на два от абсолютния рекорд за най-продължителна доминация - 11 последователни триумфа на "бизоните" от края на миналия и началото на новия век (1993-2003).

"Блус" продължава и преследването на трети пореден требъл на национално ниво. Този месец отборът ще опита да защити и Купата на България, след като вече стори това с шампионската титла и Купа "София". "Блусарите" имат общо седем хеттрика на домашната сцена в последните осем сезона, като не успяха да спечелят единствено националната купа през 2023 г.

 

БЪЛГАРСКА БЕЙЗБОЛНА ЛИГА, ПЛЕЙОФИ 2026

Финал (3 от 5)

26 септември

"София Блус" - "НСА-Лъвове" (София) 13:3 (8 ининга) (1-0 в серията)

27 септември

"София Блус" - "НСА-Лъвове" (София) 8:7 (2-0)

3 октомври

"НСА-Лъвове" (София) - "София Блус" 8:19 (8 ининга) (0-3)

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ

1. "София Блус"
2. "НСА-Лъвове" (София)
3. "Бизони" (Благоевград)
4. "Койоти" (Дупница)
5. "Юнак" (София)
6. "Атлетик" (София)
7. "Академици" (София)

 

ВСИЧКИ ШАМПИОНИ НА БЪЛГАРИЯ ПО БЕЙЗБОЛ

"БИЗОНИ" (БЛАГОЕВГРАД)

22 пъти - 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017

"СОФИЯ БЛУС"

10 пъти - 2013, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026

"АКАДЕМИЦИ" (СОФИЯ)

3 пъти - 1990, 1991, 1992

"ДЕВЪЛС" (ДУПНИЦА)

2 пъти - 2004, 2012

 


Играещият президент на "София Блус" Стефан Бешков вдига наздравица с шампионското шампанско. Снимка: Виктор Василев

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бейзбол, София Блус, НСА-Лъвове

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