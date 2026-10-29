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"Пивоварите" донесоха титлата от МЛБ в Милуоки след 57 г. чакане

"Бирената бригада" направи прогнозите и фаворитите на пяна и триумфира като шампион

Днес, 09:07
Бейзболистите на "Милуоки Бруърс" ликуват с Трофея на комисионера на полето на "Тропикана Фийлд" в Сейнт Питърсбърг, където тази нощ затвориха Световните серии в МЛБ.
ЕПА/БГНЕС
Бейзболистите на "Милуоки Бруърс" ликуват с Трофея на комисионера на полето на "Тропикана Фийлд" в Сейнт Питърсбърг, където тази нощ затвориха Световните серии в МЛБ.

Почти шест десетилетия след създаването на клуба, "Милуоки Бруърс" спечели първата си шампионска титла в Мейджър лийг бейзбол. "Пивоварите" затвориха Световните серии срещу "Тампа Бей Рейс" с 4-1 победи, след като тази нощ се наложиха с 4:1 в мач №5 от финала като гости във Флорида.

На разпродадения ст. "Тропикана Фийлд" в Сейнт Питърсбърг се събраха 40 489 зрители, включително няколко хиляди запалянковци от Уисконсин, пропътували над 2000 км до източния бряг на Мексиканския залив. Те видяха как "бирената бригада" окончателно опровергава всички скептици, усъмнили се в тоталното превъзходство на тима в Любимата игра на Америка през 2026 г.

В редовния сезон "Милуоки" спечели 103 победи от изиграните 162 мача и стана №1 по този показател за втора поредна година. Въпреки това анализаторите продължаваха да виждат отбора като аутсайдер в плейофите и прогнозираха, че суперзвездният състав на "Лос Анджелис Доджърс" ще триумфира за трети пореден път след 2024 и 2025 г.

Е, бейзболистите на "Бруърс" направиха на пяна и трите си съперника в елиминациите, допускайки само две поражения в общо 13 изиграни срещи. В дивизионните серии те се наложиха над "Сан Диего Падрес" с 3-1 успеха, във финала на Националната лига се разправиха с 4-0 с фаворизирания "Доджърс", а в Есенната класика срещу "Рейс" загубиха само в четвъртия мач, когато вече водеха с 3-0 победи.

Шампионският успех беше извоюван от питчера Джейкъб Мисиоровски (W 2-0), който хвърля 5 ининга и 2/3 и не допусна точка, давайки само 2 хита и 1 база за боли и постигайки 2 страйкаута. Трима риливъри довършиха мача от възвишението, като последния аут направи Тревър Мегил.

За най-полезен играч (MVP) в Световните серии беше избран кетчерът на "Милуоки" Уилям Контрерас, който батира .381 с 4 RBI в петте мача от финала, включително двоен хит с точка в последния двубой. С 2 RBI тази нощ допринесе шортстопът Купър Прат, а последната точка вкара третият бейзмен Дейвид Хамилтън. Най-опитният и емблематичен играч на "Бруърс" Крисчън Йелич пък отбеляза веднъж в историческата вечер.

Клубът е основан през 1969 г. под името "Сиатъл Пайлътс", но още на следващия сезон мигрира в Милуоки и получава днешното си бирено прозвище. Досега отборът беше играл само веднъж в Световните серии и ги беше загубил - с 3-4 срещу "Сейнт Луис Кардиналс" през 1982 г. Чак на 57-ата година след създаването си "пивоварите" стигнаха до върха.

След тях останаха само четири тима в МЛБ, които никога не са печелили титлата, като един все още дори не е стигал до финала - "Сиатъл Маринърс". Останалите чакащи златния си миг са "Колорадо Рокис", "Сан Диего Падрес" и... "Тампа Бей Рейс".

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