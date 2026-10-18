"София Блус" спечели 20-и национален трофей

"София Блус" спечели Купата на България по бейзбол за трета поредна година и общо за 10-и път в клубната история, увеличавайки абсолютния рекорд във втория по значимост турнир на американската игра у нас. Във финала на ст. "Октомври" в Студентски град столичани поразиха "Бизони" (Благоевград) с 25:8 за 7 ининга и така оставиха някогашния хегемон без какъвто и да е трофей в продължение на цяло десетилетие.
Двубоят се превърна в рецитал на "блусарската" атака, която произведе пет хоумръна. С голям шлем блесна Теодор Каракашев. Два двойни изстрела добави Димитър Насъпов. Соло обиколка веднага след втория завъртя Евгений Черноземски. А пък Георги Георгиев изкара топката зад оградата, за да затвори пълен цикъл в нападение, след като преди това вече имаше единичен, двоен и троен хит в статистиката си.
Нокаутът се стовари върху трима питчери на "бизоните" - на възвишението започна Мартин Шопски, а след него топката поеха Петьо Петков и Петър Петров. За новия стар носител на Купата хвърляха двама - Черноземски стартира и изработи първите шест защити, а за последните два аута го смени Насъпов. В благоевградската атака се открои Теодор Димитров, който удари хоумрън.
За "Блус" това е общо 20-и национален трофей, след като преди две седмици отборът стана и 10-кратен шампион на България. В клубната витрина има и 14 отличия от градския турнир за Купа "София", който тимът този сезон спечели за 9-а поредна година.
Така "сините" оформиха своя трети пореден и общо 8-и требъл през последните 9 сезона. От 2018 г. насам те спечелиха 26 от проведените 27 бейзболни турнира на мъжко ниво в страната. В този период единственото отличие, което им убягна, беше Купата на България през 2023 г., извоювана от "Академици" (София).
Най-старият български клуб се превърна тогава в петия различен отбор, вдигал трофея. Преди него отличието бяха печелили 5 пъти "Девълс" (Дупница) и по 8 пъти "Атлетик" (София) и "Бизони", които сега делят втората позиция във вечната класация зад вече отдалечаващия се рекордьор "София Блус".
Изобщо последният трофей във визитката на тима от Благоевград е шампионската титла от 2017 г. - общо 22-ра за клуба, с която беше установен настоящият рекорд в първенството.
КУПА НА БЪЛГАРИЯ 2026
1/2-финали
"София Блус" - "Атлетик" (София) 15:5 (7 ининга)
"НСА-Лъвове" (София) - "Бизони" (Благоевград) 5:15 (7 ининга)
Финал
"Блус" - "Бизони" 25:8 (7 ининга)
ВСИЧКИ НОСИТЕЛИ НА КУПАТА НА БЪЛГАРИЯ ПО БЕЙЗБОЛ
"СОФИЯ БЛУС"
10 пъти - 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026
"БИЗОНИ" (БЛАГОЕВГРАД)
8 пъти - 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2009, 2010, 2012
"АТЛЕТИК" (СОФИЯ)
8 пъти - 2003, 2005, 2006, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017
"ДЕВЪЛС" (ДУПНИЦА)
5 пъти - 1995, 1996, 1997, 2001, 2008
"АКАДЕМИЦИ" (СОФИЯ)
1 път - 2023