"София Блус" спечели 20-и национален трофей

Мила Насъпова Носителите на шампионски требъл в българския бейзбол от "София Блус" позират с две от трите си отличия за 2026 г. - трофея от първенството и националната купа.

"София Блус" спечели Купата на България по бейзбол за трета поредна година и общо за 10-и път в клубната история, увеличавайки абсолютния рекорд във втория по значимост турнир на американската игра у нас. Във финала на ст. "Октомври" в Студентски град столичани поразиха "Бизони" (Благоевград) с 25:8 за 7 ининга и така оставиха някогашния хегемон без какъвто и да е трофей в продължение на цяло десетилетие.

Двубоят се превърна в рецитал на "блусарската" атака, която произведе пет хоумръна. С голям шлем блесна Теодор Каракашев. Два двойни изстрела добави Димитър Насъпов. Соло обиколка веднага след втория завъртя Евгений Черноземски. А пък Георги Георгиев изкара топката зад оградата, за да затвори пълен цикъл в нападение, след като преди това вече имаше единичен, двоен и троен хит в статистиката си.

Нокаутът се стовари върху трима питчери на "бизоните" - на възвишението започна Мартин Шопски, а след него топката поеха Петьо Петков и Петър Петров. За новия стар носител на Купата хвърляха двама - Черноземски стартира и изработи първите шест защити, а за последните два аута го смени Насъпов. В благоевградската атака се открои Теодор Димитров, който удари хоумрън.

За "Блус" това е общо 20-и национален трофей, след като преди две седмици отборът стана и 10-кратен шампион на България. В клубната витрина има и 14 отличия от градския турнир за Купа "София", който тимът този сезон спечели за 9-а поредна година.

Така "сините" оформиха своя трети пореден и общо 8-и требъл през последните 9 сезона. От 2018 г. насам те спечелиха 26 от проведените 27 бейзболни турнира на мъжко ниво в страната. В този период единственото отличие, което им убягна, беше Купата на България през 2023 г., извоювана от "Академици" (София).

Най-старият български клуб се превърна тогава в петия различен отбор, вдигал трофея. Преди него отличието бяха печелили 5 пъти "Девълс" (Дупница) и по 8 пъти "Атлетик" (София) и "Бизони", които сега делят втората позиция във вечната класация зад вече отдалечаващия се рекордьор "София Блус".

Изобщо последният трофей във визитката на тима от Благоевград е шампионската титла от 2017 г. - общо 22-ра за клуба, с която беше установен настоящият рекорд в първенството.

КУПА НА БЪЛГАРИЯ 2026



1/2-финали

"София Блус" - "Атлетик" (София) 15:5 (7 ининга)

"НСА-Лъвове" (София) - "Бизони" (Благоевград) 5:15 (7 ининга)



Финал

"Блус" - "Бизони" 25:8 (7 ининга)

ВСИЧКИ НОСИТЕЛИ НА КУПАТА НА БЪЛГАРИЯ ПО БЕЙЗБОЛ



"СОФИЯ БЛУС"

10 пъти - 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 2026



"БИЗОНИ" (БЛАГОЕВГРАД)

8 пъти - 1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2009, 2010, 2012



"АТЛЕТИК" (СОФИЯ)

8 пъти - 2003, 2005, 2006, 2007, 2011, 2013, 2015, 2017



"ДЕВЪЛС" (ДУПНИЦА)

5 пъти - 1995, 1996, 1997, 2001, 2008



"АКАДЕМИЦИ" (СОФИЯ)