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България се падна срещу една от бейзболните суперсили на Евро 2027

Националите са в група D за дебюта си в шампионата на Стария континент

Днес, 12:35
Българският национален отбор по бейзбол извоюва дебютно класиране на европейско първенство това лято, записвайки 5 победи от 5 мача в квалификацията за Евро 2027, проведена в Благоевград.
ФотоБългария
Българският национален отбор по бейзбол извоюва дебютно класиране на европейско първенство това лято, записвайки 5 победи от 5 мача в квалификацията за Евро 2027, проведена в Благоевград.

Италия ще бъде един от съперниците на българския национален отбор по бейзбол при дебюта му на европейско първенство. Жребият за Евро 2027 в Германия разпредели "лъвовете" в предварителна група D заедно със "скуадра адзура" и тимовете на Хърватия и Австрия.

"Адзурите" са сред световните бейзболни сили и една от двете водещи европейски нации в американската игра заедно с настоящия континентален шампион Нидерландия. Италианците са 10-кратен първенец на Европа и актуален сребърен медалист, след като загубиха финала на Евро 2025 срещу "лалетата" с 5:6.

Също така "скуадрата" е 4-кратен участник на олимпийски игри и 6-кратен участник в Световната класика (WBC). В тазгодишното издание на WBC - единствения международен турнир, в който за страните си играят звездите от МЛБ, Италия зае 4-то място в крайното класиране, след като на 1/2-финалите отстъпи с 2:4 пред бъдещия шампион Венецуела.

Досега българският представителен отбор никога не се е изправял срещу толкова елитен съперник на бейзболното поле. Срещу другите два тима в групата ни "трикольорите" вече имат опит.

Последните двубои с хърватите бяха през лятото на 2011 г. в квалификацията за Евро 2012, проведена в Загреб. Тогава нашите бейзболисти загубиха два пъти срещу домакините - с 4:8 в груповата фаза и с 4:9 във финала, осигурил място на Хърватия в Топ 12 на континента.

Срещу австрийците пък националите ни играха за последно през 2024 г., също в евроквалификация. В дъблинското предградие Ашбърн представителният ни отбор допусна нокаут с 4:14 за 8 ининга, а впоследствие Австрия разгроми и домакина Ирландия с 14:3 и се класира за Евро 2025.

България си гарантира първо участие на европейско първенство в края на юли, когато спечели безапелационно домакинската квалификация в Благоевград. На ст. "Портър Фийлд" в парка "Бачиново" нашите бейзболисти победиха последователно Сърбия (10:5), Словения (6:3), Финландия (10:8) и Румъния (22:7) в групата и отново Словения (13:7) във финала.

Понастоящем България заема 64-то място в световната ранглиста по бейзбол, след като направи скок от 19 места благодарение на подвига през лятото. Италия е №14 в класацията, Австрия е №28, а Хърватия е №31.

Евро 2027 ще се проведе в баварските градове Регенсбург и Мюнхен от 4 до 12 септември с участието на общо 16 отбора. Регламентът и програмата на мачовете ще бъдат обявени допълнително от континенталната конфедерация (WBSC-Europe). Ето и пълния жребий за груповата фаза.
 

Група A: Чехия, Германия, Швеция, Гърция

Група B: Нидерландия, Великобритания, Франция, Словакия

Група C: Испания, Израел, Швейцария, Белгия

Група D: Италия, Хърватия, Австрия, България

 

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