Джокович е недосегаем в Пекин: титла №102 дойде с прецедент

На 39 г. Новак Джокович създаде нов прецедент в световния тенис. Сръбската легенда спечели 7-ата си титла в Откритото първенство на Китай при седмото си участие в надпреварата от категория "АТР 500" в Пекин. В тазгодишния финал ветеранът от Белград надделя над Алекс де Минор със 7:6 (3), 0:1 и отказване на австралиеца заради травма.

Така Джокович подобри абсолютния рекорд за най-дълга серия без загуба на един и същи турнир след дебюта в него. Това беше 34-та поредна победа за Новак в китайската столица след предишните му шест триумфа - през 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 и 2015 г.

A heartbreaking end 💔



Novak Djokovic claims his 7th Beijing title after Alex de Minaur retires whilst down 6-7 1-0, due to injury 😔 #ChinaOpen pic.twitter.com/QbJPK16a4m — Tennis TV (@TennisTV) 6 октомври 2026 г.

Досега върховото постижение принадлежеше на неговата славна сънародничка Моника Селеш. Родената в Нови Сад и играла под флаговете на Югославия, Сърбия и Черна гора и САЩ някогашна №1 в света постига баланс 33-0 на Asutralian Open, преди да допусне първата си загуба в Мелбърн на 1/2-финалите през 1999 г.

"Минаха 11 години, откакто за последен път бях играл тук. Винаги имам високи изисквания към себе си и винаги си представям как вдигам купата - особено тук, където никога не съм губил. Но си давах сметка и че реалността в момента е малко по-различна - сподели Джокович по време на шампионската церемония. -Тази година беше доста трудна за мен - с множество физически и здравословни проблеми. Просто се опитвах да намеря добро усещане на корта. Знам, че когато се чувствам добре и удрям топката качествено, мога да се състезавам на най-високо ниво. Тази седмица беше доказателство за това."

Novak Djokovic in Beijing:



2009:

Hanescu ✅

Troicki ✅

Verdasco ✅

Soderling ✅

Cilic ✅🏆



2010:

Gong ✅

Fish ✅

Simon ✅

Isner ✅

Ferrer ✅🏆



2012:

Berrer ✅

Berlocq ✅

Melzer ✅

Mayer ✅

Tsonga ✅🏆



2013:

Rosol ✅

Verdasco ✅

Querrey ✅

Gasquet ✅

Nadal ✅🏆



2014:… pic.twitter.com/eNDEaUXRtW — Tennis TV (@TennisTV) 6 октомври 2026 г.

"Искам да се извиня на всички страхотни фенове, които дойдоха да гледат този мач. Не исках да приключа по този начин, така че наистина съжалявам - каза пък съкрушеният Де Минор. - На моя екип - както на тези, които са тук, така и на онези у дома, благодаря ви! Беше страхотна седмица и съм сигурен, че предстоят още много хубави моменти."

Титлата е общо 102-а в знаменитата кариера на Новак Джокович и негова първа след ноември 2025 г. в Атина, където самият той премести собствения си турнир "АТР 250", провеждан дотогава в Белград. Пред него във вечната ранглиста са само Роджър Федерер (103) и рекордьорът Джими Конърс (109).