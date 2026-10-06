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Джокович е недосегаем в Пекин: титла №102 дойде с прецедент

Сърбинът счупи абсолютен рекорд в тениса с баланс 34-0 в китайската столица

Днес, 16:18
Новак Джокович все още не е губил на турнира в Пекин. Никога.
ЕПА/БГНЕС
Новак Джокович все още не е губил на турнира в Пекин. Никога.

На 39 г. Новак Джокович създаде нов прецедент в световния тенис. Сръбската легенда спечели 7-ата си титла в Откритото първенство на Китай при седмото си участие в надпреварата от категория "АТР 500" в Пекин. В тазгодишния финал ветеранът от Белград надделя над Алекс де Минор със 7:6 (3), 0:1 и отказване на австралиеца заради травма.

Така Джокович подобри абсолютния рекорд за най-дълга серия без загуба на един и същи турнир след дебюта в него. Това беше 34-та поредна победа за Новак в китайската столица след предишните му шест триумфа - през 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 и 2015 г.

Досега върховото постижение принадлежеше на неговата славна сънародничка Моника Селеш. Родената в Нови Сад и играла под флаговете на Югославия, Сърбия и Черна гора и САЩ някогашна №1 в света постига баланс 33-0 на Asutralian Open, преди да допусне първата си загуба в Мелбърн на 1/2-финалите през 1999 г.

"Минаха 11 години, откакто за последен път бях играл тук. Винаги имам високи изисквания към себе си и винаги си представям как вдигам купата - особено тук, където никога не съм губил. Но си давах сметка и че реалността в момента е малко по-различна - сподели Джокович по време на шампионската церемония. -Тази година беше доста трудна за мен - с множество физически и здравословни проблеми. Просто се опитвах да намеря добро усещане на корта. Знам, че когато се чувствам добре и удрям топката качествено, мога да се състезавам на най-високо ниво. Тази седмица беше доказателство за това."

"Искам да се извиня на всички страхотни фенове, които дойдоха да гледат този мач. Не исках да приключа по този начин, така че наистина съжалявам - каза пък съкрушеният Де Минор. - На моя екип - както на тези, които са тук, така и на онези у дома, благодаря ви! Беше страхотна седмица и съм сигурен, че предстоят още много хубави моменти."

Титлата е общо 102-а в знаменитата кариера на Новак Джокович и негова първа след ноември 2025 г. в Атина, където самият той премести собствения си турнир "АТР 250", провеждан дотогава в Белград. Пред него във вечната ранглиста са само Роджър Федерер (103) и рекордьорът Джими Конърс (109).

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Ключови думи:

Новак Джокович, Алекс де Минор, Моника Селеш

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