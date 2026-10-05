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Джокович изравни рекорд на Селеш

Полуфиналът на сръбския тенисист в Пекин приключи с дисквалификация на Медведев

Днес, 19:53
Новак Джокович е останал без дъх след поредното маратонско разиграване с Даниил Медведев в двубоя, продължил 2:28 ч. и приключил преждевременно.
ЕПА/БГНЕС
Новак Джокович е останал без дъх след поредното маратонско разиграване с Даниил Медведев в двубоя, продължил 2:28 ч. и приключил преждевременно.

Новак Джокович продължи невероятната си серия в Пекин и все още няма нито една загуба в кариерата си в турнира от категория "АТР 500" на професионалната тенис асоциация в китайската столица. 39-годишният сърбин се класира за финал, надделявайки над Даниил Медведев със 7:5, 5:3 и дисквалификация на руснака.

Причината за отстраняването на бившия №1 в света беше негово необмислено действие след загубена точка. Джокович сервираше за мача и спечели разиграване за 15:15, след което Медведев ядосано изпрати топката към трибуните и неволно уцели зрител в окото.

След кратък разговор между съдията на стола и супервайзора на турнира руският състезател беше дисквалифициран, а сръбският ветеран беше обявен за победител. По ирония на съдбата Джокович е бил и потърпевш в идентична ситуация - на US Open през 2020 г. той беше отстранен служебно от игра, след като без да иска уцели една от съдийките на линия по време на 1/8-финала срещу Пабло Кареньо Буста.

"Бях на три точки от победата. Беше изтощителна битка и със сигурност не исках да се стига до трети сет. Не знам колко възможности за пробив спасих, беше лудост (б. р. - Джокович отрази 16 от 18 брейкбола за Медведев в хода на мача). Съжалявам за човека, който беше ударен. Не видях какво се случи. Надявам се, че не е пострадал сериозно. Съжалявам и за Даниил, защото знам какво е да те дисквалифицират в голям мач. На мен ми се случи на US Open при подобни обстоятелства. Сигурен съм, че Даниил не го е направил умишлено", коментира Новак след двубоя.

За Джокович това беше 33-та поредна победа в Пекин, където той е шампион при всичките си шест предишни участия (2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015). Така сръбската легенда изравни абсолютния рекорд на своята сънародничка Моника Селеш за най-добър дебютен баланс на един и същи турнир - родената в Нови Сад представителка на Югославия, Сърбия и Черна гора и САЩ записва актив 33-0 на Asutralian Open, преди да допусне първата си загуба в Мелбърн на 1/2-финалите през 1999 г.

Сега Джокович има шанс да постави едноличен рекорд, ако спечели утрешния финал в Пекин. Негов съперник ще бъде австралиецът Алекс де Минор, който се справи за сет и половина с Хуберт Хуркач - 6:4, 3:2 и отказване на поляка заради контузия.

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Ключови думи:

Новак Джокович, Даниил Медведев, Моника Селеш

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