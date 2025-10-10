Медия без
Спортът по телевизията - 12 октомври

Днес, 04:04

Евроспорт 2

06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, IV ден
15:15 Колоездене: Световен шампионат на макадам, Южен Лимбург
17:15 Колоездене (мъже): Париж-Tур

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", 1/2-финал, Марк Уилямс - Даниъл Уелс
12:50 Трейл: Световни серии "Голдън Трейл", Трентино
15:20 Снукър: "Си`ан Гран при", 1/2-финал, Шон Мърфи - Гари Уилсън 
20:15 Маунтинбайк (жени): СК в Мон Сент Ан, олимпийско крос кънтри
22:15 Маунтинбайк (мъже): СК в Мон Сент Ан, олимпийско крос кънтри

БНТ 3

09:00 Лека атлетика: Маратон на София
15:50 Автомобилизъм: "GT Уърлд Чалъндж Европа", Валенсия

Макс спорт 1

11:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, финал, Артур Риндеркнеш - Валентин Вашеро
00:30 НАСКАР: Лас Вегас

Нова спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Ховентут" - "Сарагоса"
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Валенсия"
21:45 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Литва - Полша

Диема спорт 2

13:15 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Леида"
19:00 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Шотландия - Беларус
21:45 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Румъния - Австрия

Макс спорт 3

13:30 Голф: Открито първенство на Испания, IV ден
02:00 НХЛ: "Ню Йорк Рейнджърс" - "Вашингтон Кепитълс"

Макс спорт 2

16:30 НФЛ: "Ню Йорк Джетс" - "Денвър Бронкос"
20:00 НФЛ: "Джаксънвил Джагуарс" - "Сиатъл Сийхоукс"
23:20 НФЛ: "Тампа Бей Бъканиърс" - "Сан Франциско Фортинайнърс"

Диема спорт 3

16:00 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Сан Марино - Кипър
19:00 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Нидерландия - Финландия
21:45 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Дания - Гърция

Макс спорт 4

17:15 Футбол: Ла Лига 2, "Спортинг" (Хихон) - "Сантандер"
01:00 Футбол: МЛС, "Остин" - "Лос Анджелис"

Диема спорт

19:00 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Фарьорски о-ви - Чехия
21:45 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Хърватия - Гибралтар

