Спортът по телевизията - 28 декември

Макс спорт 2

01:00 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Ню Йорк Рейнджърс"

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Спартак" (Плевен)

20:00 НФЛ: "Каролина Пантърс" - "Сиатъл Сийхоукс"

23:20 НФЛ: "Бъфало Билс" - "Филаделфия Ийгълс"

Макс спорт 1

07:00 Тенис (мъже и жени): демонстративен турнир в Макао

23:55 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Монреал Канейдиънс"

Евроспорт 1

12:40 Ски бягане (мъже и жени): "Тур дьо ски", Тоблах, спринт

15:00 Ски (жени): СК в Земеринг, слалом, I манш

17:00 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Оберстдорф, голяма шанца, квалификация

18:40 Ски (жени): СК в Земеринг, слалом, II манш

19:45 Биатлон: "Световно предизвикателство", Гелзенкирхен

Нова спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Леида"

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Андора"

Макс спорт 3

13:30 Футбол: Серия А, "Милан" - "Верона"

16:00 Футбол: Серия А, "Кремонезе" - "Наполи"

19:00 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Сасуоло"

21:45 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Интер"

Диема спорт 3

14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Гран Канария"

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Уникаха"

Макс спорт 4

14:30 Футбол: Купа на Африка, Габон - Мозамбик

17:00 Футбол: Купа на Африка, Екваториална Гвинея - Судан

19:30 Футбол: Купа на Африка, Алжир - Буркина Фасо

22:00 Футбол: Купа на Африка, Кот д`Ивоар - Камерун

Евроспорт 2

15:00 Ски бягане (мъже и жени): "Тур дьо ски", Тоблах, спринт

Диема спорт 2

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Съндърланд" - "Лийдс"

18:30 Футбол: Премиър лийг, "Кристъл Палас" - "Тотнъм"

22:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Филаделфия Севънтисиксърс"

Диема спорт

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Барселона"

22:30 НБА: "Торонто Раптърс" - "Голдън Стейт Уориърс"

Ринг

20:00 Футбол: Примейра лига, "Брага" - "Бенфика"

22:30 Футбол: Примейра лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Рио Аве"