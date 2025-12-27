Спортът по телевизията - 28 декември

Макс спорт 2
01:00 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Ню Йорк Рейнджърс"
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Спартак" (Плевен)
20:00 НФЛ: "Каролина Пантърс" - "Сиатъл Сийхоукс"
23:20 НФЛ: "Бъфало Билс" - "Филаделфия Ийгълс"
Макс спорт 1
07:00 Тенис (мъже и жени): демонстративен турнир в Макао
23:55 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Монреал Канейдиънс"
Евроспорт 1
12:40 Ски бягане (мъже и жени): "Тур дьо ски", Тоблах, спринт
15:00 Ски (жени): СК в Земеринг, слалом, I манш
17:00 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Оберстдорф, голяма шанца, квалификация
18:40 Ски (жени): СК в Земеринг, слалом, II манш
19:45 Биатлон: "Световно предизвикателство", Гелзенкирхен
Нова спорт
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Леида"
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Андора"
Макс спорт 3
13:30 Футбол: Серия А, "Милан" - "Верона"
16:00 Футбол: Серия А, "Кремонезе" - "Наполи"
19:00 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Сасуоло"
21:45 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Интер"
Диема спорт 3
14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Гран Канария"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Уникаха"
Макс спорт 4
14:30 Футбол: Купа на Африка, Габон - Мозамбик
17:00 Футбол: Купа на Африка, Екваториална Гвинея - Судан
19:30 Футбол: Купа на Африка, Алжир - Буркина Фасо
22:00 Футбол: Купа на Африка, Кот д`Ивоар - Камерун
Евроспорт 2
15:00 Ски бягане (мъже и жени): "Тур дьо ски", Тоблах, спринт
Диема спорт 2
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Съндърланд" - "Лийдс"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Кристъл Палас" - "Тотнъм"
22:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Филаделфия Севънтисиксърс"
Диема спорт
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Барселона"
22:30 НБА: "Торонто Раптърс" - "Голдън Стейт Уориърс"
Ринг
20:00 Футбол: Примейра лига, "Брага" - "Бенфика"
22:30 Футбол: Примейра лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Рио Аве"