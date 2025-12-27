Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 28 декември

Днес, 03:03

Макс спорт 2

01:00 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Ню Йорк Рейнджърс"
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Спартак" (Плевен)
20:00 НФЛ: "Каролина Пантърс" - "Сиатъл Сийхоукс"
23:20 НФЛ: "Бъфало Билс" - "Филаделфия Ийгълс"

Макс спорт 1

07:00 Тенис (мъже и жени): демонстративен турнир в Макао
23:55 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Монреал Канейдиънс"

Евроспорт 1

12:40 Ски бягане (мъже и жени): "Тур дьо ски", Тоблах, спринт
15:00 Ски (жени): СК в Земеринг, слалом, I манш
17:00 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Оберстдорф, голяма шанца, квалификация
18:40 Ски (жени): СК в Земеринг, слалом, II манш
19:45 Биатлон: "Световно предизвикателство", Гелзенкирхен

Нова спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Леида"
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Андора"

Макс спорт 3

13:30 Футбол: Серия А, "Милан" - "Верона"
16:00 Футбол: Серия А, "Кремонезе" - "Наполи"
19:00 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Сасуоло"
21:45 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Интер"

Диема спорт 3

14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Гран Канария"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Уникаха"

Макс спорт 4

14:30 Футбол: Купа на Африка, Габон - Мозамбик
17:00 Футбол: Купа на Африка, Екваториална Гвинея - Судан
19:30 Футбол: Купа на Африка, Алжир - Буркина Фасо
22:00 Футбол: Купа на Африка, Кот д`Ивоар - Камерун

Евроспорт 2

15:00 Ски бягане (мъже и жени): "Тур дьо ски", Тоблах, спринт

Диема спорт 2

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Съндърланд" - "Лийдс"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Кристъл Палас" - "Тотнъм"
22:30 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Филаделфия Севънтисиксърс"

Диема спорт

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Билбао" - "Барселона"
22:30 НБА: "Торонто Раптърс" - "Голдън Стейт Уориърс"

Ринг

20:00 Футбол: Примейра лига, "Брага" - "Бенфика"
22:30 Футбол: Примейра лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Рио Аве"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 декември)
22 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 декември)
15 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)
08 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 декември)
01 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (24-30 ноември)
24 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)
17 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (10-16 ноември)
10 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 ноември)
03 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (27 октомври - 2 ноември)
27 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 октомври)
20 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 октомври)
13 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)
06 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)
22 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?