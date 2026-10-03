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Иванов тренира с Мъри в академията на Надал

Григор Димитров е чудесен човек и научих много от него, разказа Иван на сър Андрю

Днес, 07:03
Анди Мъри и Иван Иванов разговарят след края на спаринга помежду си в Манакор,
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Анди Мъри и Иван Иванов разговарят след края на спаринга помежду си в Манакор,

Младата надежда на българския тенис Иван Иванов проведе престижна съвместна тренировка с трикратния шампион от Големия шлем Анди Мъри. Заниманието се състоя на централния хард корт в академията "Рафаел Надал" в Манакор, където 17-годишният варненец се подготвя от четири години.

Британецът пък е на посещение там по повод специалното шоу Rafa Nadal Academy Slam, което ще отбележи 10-годишнината на комплекса този уикенд. Мъри и Надал ще влязат в ролята на капитани на два демонстративни отбора. В навечерието на събитието легендарният шотландец използва възможността да тества уменията на най-обещаващия млад състезател в школата.

Веднага след края на интензивната тренировка двамата проведоха кратък разговор, насочен към българската звезда Григор Димитров. Сър Андрю попита Иван дали познава добре първата ни ракета, на което тийнейджърът отговори:

"Да, играхме заедно за Купа "Дейвис" преди две-три седмици (б. р. - всъщност Иванов беше резерва в тима на капитана Валентин Димов в мача срещу Дания, но тренира и пътува с националите за гостуването в Копенхаген на 18-19 септември). Научих много от него. Той е чудесен човек и всички, които познавам, му се възхищават. Григор е наистина страхотен човек и дава много добри съвети."

Пред бившия №1 в света Иван Иванов разкри също, че това са неговите последни месеци в академията на Надал, като вече официално е преустановил участията си при юношите.

"Тук съм от три и половина или четири години. Сега съм на 17. Можеше да остана още една година при юношите, но вече съм в мъжкия тур. Спечелих "Уимбълдън" и US Open и след това приключих с юношеския тенис", разказа Иванов на Мъри.

В началото на тази седмица Иван Иванов дебютира в Топ 500 на световната ранглиста, изкачвайки се до №485. Той вече спечели първата си титла при мъжете, след като през март триумфира на М25 турнира в Тарагона. Два месеца по-рано националът ни за Купа "Дейвис" игра финал и на М15 надпреварата в Манакор.

На ниво "Чалънджър" най-добрият му резултат е 1/4-финал в Нотингам през юли. През 2026 г. Иванов за първи път игра и квалификации в Големия шлем при мъжете, но загуби от унгареца Жомбор Пирош в I кръг от пресявките за "Уимбълдън".

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Ключови думи:

Иван Иванов, Анди Мъри, Рафаел Надал

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