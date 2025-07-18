Спортът по телевизията - 19 юли

Евроспорт 2
01:00 Голф: PGA тур, "Баракуда Чемпиъншип", II ден
Макс спорт 1
05:30 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/2-финал, Денис Шаповалов - Адам Уолтън
07:30 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/2-финал, Андрей Рубльов - Александър Ковачевич
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/2-финал, Камило Уго Карабели - Йеспер де Йонг
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/2-финал, Франсиско Серундоло - Лучано Дардери
БНТ 3
10:50 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген
18:00 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген
19:00 Борба: турнир от ранкинг сериите на UWW в Будапеща, финали (жени)
22:00 Футбол (жени): Евро 2025, 1/4-финал, Франция - Германия
Макс спорт 2
11:00 Moto GP: ГП на Чехия, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Чехия, квалификация
13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Чехия, квалификации
15:50 Moto GP: ГП на Чехия, спринт
18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Полша
21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Словения - Италия
Макс спорт 4
12:00 Голф: "Ди Оупън", III ден
Макс спорт 3
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/2-финал, Хуан Серундоло - Игнасио Бусе
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/2-финал, Артур Казо - Александър Бублик
Нова спорт
12:00 Конен спорт: Купа на България, Албена, II ден
19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Нова Градишка, II ден
Евроспорт 1
12:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХIV етап
21:25 Катерене (мъже и жени): СК в Мадрид, трудност
Диема спорт 2
18:00 Баскетбол (девойки): СП до 19 г., 1/2-финал, Австралия - Канада
21:00 Баскетбол (девойки): СП до 19 г., 1/2-финал, САЩ - Испания
bTV Action
19:20 Кикбокс: "Максфайт 62"
Диема спорт
20:00 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Септември" (София)
22:00 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - ЦСКА
bTV / bTV Action
22:10 Кикбокс: "Максфайт 62", Мартин Копривленски - Костадин Стойков