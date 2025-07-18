Спортът по телевизията - 19 юли

Евроспорт 2

01:00 Голф: PGA тур, "Баракуда Чемпиъншип", II ден

Макс спорт 1

05:30 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/2-финал, Денис Шаповалов - Адам Уолтън

07:30 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, 1/2-финал, Андрей Рубльов - Александър Ковачевич

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/2-финал, Камило Уго Карабели - Йеспер де Йонг

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, 1/2-финал, Франсиско Серундоло - Лучано Дардери

БНТ 3

10:50 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген

18:00 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген

19:00 Борба: турнир от ранкинг сериите на UWW в Будапеща, финали (жени)

22:00 Футбол (жени): Евро 2025, 1/4-финал, Франция - Германия

Макс спорт 2

11:00 Moto GP: ГП на Чехия, втора тренировка

11:50 Moto GP: ГП на Чехия, квалификация

13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Чехия, квалификации

15:50 Moto GP: ГП на Чехия, спринт

18:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Полша

21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Словения - Италия

Макс спорт 4

12:00 Голф: "Ди Оупън", III ден

Макс спорт 3

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/2-финал, Хуан Серундоло - Игнасио Бусе

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, 1/2-финал, Артур Казо - Александър Бублик

Нова спорт

12:00 Конен спорт: Купа на България, Албена, II ден

19:30 Баскетбол 3x3: "Про тур", Нова Градишка, II ден

Евроспорт 1

12:45 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХIV етап

21:25 Катерене (мъже и жени): СК в Мадрид, трудност

Диема спорт 2

18:00 Баскетбол (девойки): СП до 19 г., 1/2-финал, Австралия - Канада

21:00 Баскетбол (девойки): СП до 19 г., 1/2-финал, САЩ - Испания

bTV Action

19:20 Кикбокс: "Максфайт 62"

Диема спорт

20:00 Футбол: Първа лига, "Лудогорец" - "Септември" (София)

22:00 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - ЦСКА

bTV / bTV Action

22:10 Кикбокс: "Максфайт 62", Мартин Копривленски - Костадин Стойков