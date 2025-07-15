Спортът по телевизията - 17 юли

Макс спорт 4

03:30 Футбол: Копа Судамерикана, плейоф, първи мач, "Алианса" (Лима) - "Гремио"

08:30 Голф: "Ди Оупън", I ден

Макс спорт 1

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, Говинд Нанда - Денис Шаповалов

06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, Андрей Рубльов - Алекс Ернандес

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, Джеймс Дъкуърт - Алехандро Давидович Фокина

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, Камило Уго Карабели - Ботик ван де Зандсхулп

14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, Филип Мишолич - Нуно Боржеш

16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, Франсиско Серундоло - Мариано Навоне

18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, Юго Гастон - Дамир Джумхур

20:00 WRC: рали "Естония", SS1 Тарту 1

Макс спорт 3

11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, Франсиско Комесаня - Роберто Карбайес Баена

13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, Хуан Серундоло - Давид Гофен

15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, Артур Казо - Томас Ечевери

17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, Александър Шевченко - Александър Бублик

19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, Франческо Пасаро - Жером Ким

21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Нидерландия - Словения

БНТ 3

12:50 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген

18:40 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген

19:00 Борба: турнир от ранкинг сериите на UWW в Будапеща, финали (св. стил)

22:00 Футбол (жени): Евро 2025, 1/4-финал, Швеция - Англия

Макс спорт 2

13:20 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Аржентина - Япония

21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Куба - Полша

Евроспорт 1

14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХII етап

19:55 Плуване: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025

Диема спорт

21:00 Футбол: Лига Европа, I кв. кръг, реванш, "Апоел" (Беер Шева) - "Левски"