Спортът по телевизията - 17 юли

Макс спорт 4
03:30 Футбол: Копа Судамерикана, плейоф, първи мач, "Алианса" (Лима) - "Гремио"
08:30 Голф: "Ди Оупън", I ден
Макс спорт 1
04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, Говинд Нанда - Денис Шаповалов
06:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, Андрей Рубльов - Алекс Ернандес
08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Лос Кабос, Джеймс Дъкуърт - Алехандро Давидович Фокина
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, Камило Уго Карабели - Ботик ван де Зандсхулп
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, Филип Мишолич - Нуно Боржеш
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, Франсиско Серундоло - Мариано Навоне
18:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бостад, Юго Гастон - Дамир Джумхур
20:00 WRC: рали "Естония", SS1 Тарту 1
Макс спорт 3
11:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, Франсиско Комесаня - Роберто Карбайес Баена
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, Хуан Серундоло - Давид Гофен
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, Артур Казо - Томас Ечевери
17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, Александър Шевченко - Александър Бублик
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Гщаад, Франческо Пасаро - Жером Ким
21:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Нидерландия - Словения
БНТ 3
12:50 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген
18:40 Лека атлетика: ЕП до 23 г. в Берген
19:00 Борба: турнир от ранкинг сериите на UWW в Будапеща, финали (св. стил)
22:00 Футбол (жени): Евро 2025, 1/4-финал, Швеция - Англия
Макс спорт 2
13:20 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Аржентина - Япония
21:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Куба - Полша
Евроспорт 1
14:00 Колоездене (мъже): "Тур дьо Франс", ХII етап
19:55 Плуване: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025
Диема спорт
21:00 Футбол: Лига Европа, I кв. кръг, реванш, "Апоел" (Беер Шева) - "Левски"