"Спартак 1918" (Вн) взе треньор от ЦСКА

Даниел Моралес е новият треньор на "Спартак 1918" (Вн). Новината бе съобщена от варненския клуб няколко часа, след като стана ясно, че временният наставник Васил Петров се завръща като директор на детско-юношеската академия.

Моралес до момента водеше третия отбор на ЦСКА в Югозападна Трета лига. През септември 50-годишният бразилец бе начело и на първия отбор на ЦСКА за 3 мача. Това му беше вторият път като временен наставник на ЦСКА, бил е треньор още на "Ботев" (Вр) и "Беласица". Интересното е, че като футболист той е играл за варненския отбор през сезон 2008/09. Неговият дебют начело на "Спартак 1918" ще бъде в домакинството срещу "Арда" в неделя от XIII кръг на Първа лига.

Назначението на Даниел Моралес бе едно от няколкото важни решения на ръководството на варненския клуб днес. Те бяха провокирани от тежката загуба с 1:6 от "ЦСКА 1948" на 30 октомври.

Заради този резултат са наложени глоби на футболистите на "Спартак 1918". Мотивировката - липса на необходимо себераздаване и дисциплина на терена, както и неспазване на тактически указания. Двама от основните играчи - капитанът Ангел Грънчов и нападателят Цветелин Чунчуков, пък са отстранени от първия отбор до края на есенния полусезон или до последващо решение. По всяка вероятност те няма да играят повече за тима, като ще се преговаря за прекратяването на договорите им.

Причини за дисциплинарната мярка спрямо двамата не бяха обявени публично, но от клуба заявиха: "Носенето на клубната емблема е не само чест, но и отговорност. Всеки, който е част от клуба, е длъжен да подхожда с необходимия професионализъм, дисциплина и уважение към историята, привържениците и името на "Спартак". Компромиси с тези принципи няма да бъдат допускани."