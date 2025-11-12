Медия без
Спортът по телевизията - 13 ноември

Днес, 06:06

Макс спорт 4

09:00 Голф: "Уърлд Тур Чемпиъншип", I ден
21:00 Баскетбол: Евролига, "Цървена звезда" - "Монако"

Нова спорт

10:00 Футбол: Шампионска лига на Азия за жени, "Мелбърн Сити" - "Лайън Сити Сейлърс"
14:00 Футбол: Шампионска лига на Азия за жени, "Хо Ши Мин" - "Сталион"
18:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, плейоф, ОАЕ - Ирак
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Молдова - Италия

Макс спорт 1

12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, Кевин Кравиц/Тим Пюц - Симоне Болели/Андреа Вавасори
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, Тейлър Фриц - Алекс де Минор
19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, Джулиън Кеш/Лойд Гласпул - Марсел Гранойерс/Орасио Себайос
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, Карлос Алкарас - Лоренцо Музети

Евроспорт 1

19:00 Силов трибой: СП в Клуж-Напока, жени 63 кг / мъже 93 кг

Диема спорт

19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Азербайджан - Исландия
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Ирландия - Португалия

Диема спорт 2

19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Норвегия - Естония
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Франция - Украйна

Диема спорт 3

19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Армения - Унгария
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Англия - Сърбия

Евроспорт 2

20:00 Голф: PGA тур, "Бермуда Чемпиъншип", I ден

Макс спорт 2

21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Панатинайкос"

Макс спорт 3

21:45 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Валенсия"

 

