30 т. от българските национали осигуриха разликата за "Олимпиакос"

ЕПА/БГНЕС Александър Везенков загрява преди началото на мача между "Олимпиакос" и "Дубай" в зала "Сунел Арена" в Атина.

Двамата български национали в състава на "Олимпиакос" - Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър, отбелязаха общо 30 т. за разгромната домакинска победа със 101:72 над "Дубай" в 11-ия кръг от Евролигата по баскетбол. Лидерът на гръцкия гранд Везенков наниза 20 т., към които добави 4 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка, а американецът с наш паспорт Милър-Макинтайър се включи от пейката с 10 т., 7 асистенции, 2 борби и 1 открадната топка.

За Саша това беше трети пореден мач на кота "20", след като в предните два кръга наниза 27 в коша на "Цървена звезда" и 23 в този на "Олимпия" (Милано). Заради липсата на интрига тази вечер той остана на паркета по-малко от 21 мин. Същевременно започналият като резерва Коди беше в игра 19 мин.

Над всички тази вечер обаче беше французинът Еван Фурние, който завърши двубоя 28 т., 5 асистенции и 2 борби. Това му осигури върховия коефициент на полезно действие от 28 и му донесе наградата за най-полезен играч в мача (MVP).

С двуцифрен актив за победата на "червено-белите" допринесоха още двама баскетболисти. Кори Джоузеф вкара 12 т., а Мбайе Ндиайе отбеляза 11 т. и хвана 6 борби.

A dominant bounce-back performance sees the Reds climb up the standings!#EveryGameMatters pic.twitter.com/f9Lz1E0WrW — EuroLeague (@EuroLeague) 12 ноември 2026 г.

За гостите от ОАЕ Дуейн Бейкън стана топреализатор с 20 т., а също така улови 3 борби и направи 2 асистенции. Мфионду Кабенгеле завърши с 12 т., 6 борби и 4 асистенции.

Благодарение на успеха "Олимпиакос" се изкачи на трето място в класирането с актив от 8 победи и 3 загуби, колкото има и вторият "Валенсия". Лидер с баланс 8-2 е "Панатинайкос", който тепърва ще изиграе мача си от кръга - домакинство срещу "Барселона" (7-3) утре.