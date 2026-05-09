Спортът по телевизията - 10 май

Макс спорт 2
04:00 ММА: UFC 328, Хамзат Чимаев - Шон Стрикланд
10:30 Moto GP: ГП на Франция, загрявка
11:50 Moto 3: ГП на Франция, състезание
13:15 Moto 2: ГП на Франция, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Франция, състезание
16:30 Голф: Шампионат на Каталуния, IV ден
20:00 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №1, "Рилски спортист" - "Локомотив" (Пловдив)
22:15 НАСКАР: Уоткинс Глен
Евроспорт 1
11:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Азербайджан, I етап
17:30 Колоездене (мъже): "Тро Бро Леон"
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Каспер Рууд - Иржи Лехечка
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Александер Блокс - Александър Зверев
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Лоренцо Музети - Франсиско Серундоло
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Лърнър Тиен - Александър Бублик
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Томи Пол - Лучано Дардери
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Матео Арналди - Рафаел Ходар
Евроспорт 2
12:45 Колоездене (мъже и жени): Световни серии на макадам, Валкенбург
15:00 Катерене (мъже и жени): Световни серии, Удзян, скорост
20:00 Голф: PGA тур, "Труист Чемпиъншип", IV ден
БНТ 3 / Евроспорт 1
13:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", III етап
БНТ 1
17:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", III етап
Диема спорт 2
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Андора" - "Манреса"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Нотингам" - "Нюкасъл"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Уест Хем" - "Арсенал"
22:00 Футбол: Лига 1, "Тулуза" - "Олимпик" (Лион)
Макс спорт 3
13:30 Футбол: Серия А, "Верона" - "Комо"
16:00 Футбол: Серия А, "Кремонезе" - "Пиза"
19:00 Футбол: Серия А, "Парма" - "Рома"
21:45 Футбол: Серия А, "Милан" - "Аталанта"
БНТ 2
14:00 Гимнастика: СК във Варна, финали
Ринг
14:00 Футбол: Премиършип, "Селтик" - "Рейнджърс"
17:45 Футбол: Eредивизи, "Аякс" - "Утрехт"
20:00 Футбол: Примейра лига, "Авеш" - "Порто"
Диема спорт
14:15 Футбол: Първа лига, "Спартак 1918" (Варна) - "Славия"
16:45 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Септември" (София)
19:15 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Берое"
22:00 Футбол: Лига 1, "Монако" - "Лил"
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Майорка" - "Виляреал"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Валенсия"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Реал" (Мадрид)
Диема спорт 3
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Кристъл Палас" - "Евертън"
18:30 Футбол: Бундеслига, "Кьолн" - "Хайденхайм"
20:30 Футбол: Бундеслига, "Майнц 05" - "Унион" (Берлин)
22:30 НБА: плейофи, Изток, II кръг, мач №4, "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Ню Йорк Никс"
Нова спорт
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Бърнли" - "Астън Вила"
19:30 Футбол: Суперлига, плейоф, АЕК - "Панатинайкос"
22:00 Футбол: Лига 1, "Пари Сен Жермен" - "Брест"