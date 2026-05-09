Спортът по телевизията - 10 май

Макс спорт 2

04:00 ММА: UFC 328, Хамзат Чимаев - Шон Стрикланд

10:30 Moto GP: ГП на Франция, загрявка

11:50 Moto 3: ГП на Франция, състезание

13:15 Moto 2: ГП на Франция, състезание

15:00 Moto GP: ГП на Франция, състезание

16:30 Голф: Шампионат на Каталуния, IV ден

20:00 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №1, "Рилски спортист" - "Локомотив" (Пловдив)

22:15 НАСКАР: Уоткинс Глен

Евроспорт 1

11:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Азербайджан, I етап

17:30 Колоездене (мъже): "Тро Бро Леон"

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Каспер Рууд - Иржи Лехечка

14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Александер Блокс - Александър Зверев

16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Лоренцо Музети - Франсиско Серундоло

18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Лърнър Тиен - Александър Бублик

20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Томи Пол - Лучано Дардери

22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Матео Арналди - Рафаел Ходар

Евроспорт 2

12:45 Колоездене (мъже и жени): Световни серии на макадам, Валкенбург

15:00 Катерене (мъже и жени): Световни серии, Удзян, скорост

20:00 Голф: PGA тур, "Труист Чемпиъншип", IV ден

БНТ 3 / Евроспорт 1

13:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", III етап

БНТ 1

17:00 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", III етап

Диема спорт 2

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Андора" - "Манреса"

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Нотингам" - "Нюкасъл"

18:30 Футбол: Премиър лийг, "Уест Хем" - "Арсенал"

22:00 Футбол: Лига 1, "Тулуза" - "Олимпик" (Лион)

Макс спорт 3

13:30 Футбол: Серия А, "Верона" - "Комо"

16:00 Футбол: Серия А, "Кремонезе" - "Пиза"

19:00 Футбол: Серия А, "Парма" - "Рома"

21:45 Футбол: Серия А, "Милан" - "Аталанта"

БНТ 2

14:00 Гимнастика: СК във Варна, финали

Ринг

14:00 Футбол: Премиършип, "Селтик" - "Рейнджърс"

17:45 Футбол: Eредивизи, "Аякс" - "Утрехт"

20:00 Футбол: Примейра лига, "Авеш" - "Порто"

Диема спорт

14:15 Футбол: Първа лига, "Спартак 1918" (Варна) - "Славия"

16:45 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Септември" (София)

19:15 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Берое"

22:00 Футбол: Лига 1, "Монако" - "Лил"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Майорка" - "Виляреал"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Валенсия"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Реал" (Мадрид)

Диема спорт 3

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Кристъл Палас" - "Евертън"

18:30 Футбол: Бундеслига, "Кьолн" - "Хайденхайм"

20:30 Футбол: Бундеслига, "Майнц 05" - "Унион" (Берлин)

22:30 НБА: плейофи, Изток, II кръг, мач №4, "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Ню Йорк Никс"

Нова спорт

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Бърнли" - "Астън Вила"

19:30 Футбол: Суперлига, плейоф, АЕК - "Панатинайкос"

22:00 Футбол: Лига 1, "Пари Сен Жермен" - "Брест"