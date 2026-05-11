Спортът по телевизията - 12 май

Диема спорт 3
03:00 НБА: плейофи, Изток, II кръг, мач №4, "Кливланд Кавалиърс" - "Детройт Пистънс"
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Манреса"
Евроспорт 1
11:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Азербайджан, III етап
14:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", IV етап
Макс спорт 1
12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Лоренцо Музети - Каспер Рууд
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Рафаел Ходар - Лърнър Тиен
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Яник Синер - Андреа Пелегрино
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Андрей Рубльов - Николоз Басилашвили
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Хамад Меджедович - Мартин Ландалусе
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Тиаго Тиранте - Даниил Медведев
Диема спорт
17:45 Футбол: Първа лига, "Черно море" - "Локомотив" (Пловдив)
20:15 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Арда"
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №2, "Рилски спортист" - "Локомотив" (Пловдив)
Макс спорт 4
20:00 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Леванте"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Атлетико" (Мадрид)
Макс спорт 3
21:00 Футбол: Про лига, "Ал Насър" - "Ал Хилал"
Нова спорт
21:30 Футбол: Франция, Лига 2, плейоф, 1/4-финал, "Ред Стар" - "Родез"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Чемпиъншип, плейоф, реванш, "Саутхемптън" - "Мидълзбро"