Спортът по телевизията - 12 май

Днес, 03:03

Диема спорт 3

03:00 НБА: плейофи, Изток, II кръг, мач №4, "Кливланд Кавалиърс" - "Детройт Пистънс"
21:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Жирона" - "Манреса"

Евроспорт 1

11:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Азербайджан, III етап
14:30 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", IV етап

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Лоренцо Музети - Каспер Рууд
14:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Рафаел Ходар - Лърнър Тиен
16:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Яник Синер - Андреа Пелегрино
18:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Андрей Рубльов - Николоз Басилашвили
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Хамад Меджедович - Мартин Ландалусе
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Рим, Тиаго Тиранте - Даниил Медведев

Диема спорт

17:45 Футбол: Първа лига, "Черно море" - "Локомотив" (Пловдив)
20:15 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Пловдив) - "Арда" 

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/2-финал, мач №2, "Рилски спортист" - "Локомотив" (Пловдив)

Макс спорт 4

20:00 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Леванте"
22:30 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Атлетико" (Мадрид)

Макс спорт 3

21:00 Футбол: Про лига, "Ал Насър" - "Ал Хилал"

Нова спорт

21:30 Футбол: Франция, Лига 2, плейоф, 1/4-финал, "Ред Стар" - "Родез"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Чемпиъншип, плейоф, реванш, "Саутхемптън" - "Мидълзбро"

 

