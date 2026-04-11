Христо Бонев и Живко Миланов помагат с пари на кипърски клуб

БГНЕС Сантиментите на Живко Миланов към АПОЕЛ са свързани с престоя му там между 2016 и 2019 г., когато спечели 4 шампионски титли на Кипър.

Двама българи дариха значителни суми в кампанията за набиране на средства за изчистване на задълженията на АПОЕЛ (Никозия). Най-успешният кипърски клуб, който през тази година отбелязва 100 години от основаването си, се намира в сериозна финансова криза.

В акцията се включиха бившият национален селекционер на България и легенда на "Локомотив" (Пд) Христо Бонев с 2000 евро и сегашният помощник-треньор на "Локомотив 1929" (Сф) Живко Миланов с 1926 евро (б.ред. - символична сума, свързана с годината на основаването на клуба). Техните жестове не са случайни. Бонев беше треньор на АПОЕЛ между 1994 и 1996 г. и през този период спечели една шампионска титла и две купи на Кипър. Миланов пък игра за отбора от Никозия от януари 2016 до юни 2019 г., като записа 50 мача и имаше принос за спечелването на 4 шампионски титли през този период.

Изданието protathlima.cyprustimes.com пише по адрес на Бонев: "Въпреки желанието си да остане анонимен, българинът показа по този начин, че не забравя "синьо-жълтия" отбор."

Досега към кампанията са се присъединили редица други известни бивши футболисти и треньори на АПОЕЛ, сред които Муса Тамари, Георги Квилитая, Вуядин Савич, Йоргос Мекрис, Йоргос Ефраим и др.