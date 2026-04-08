Почина най-възрастният действащ треньор в света

ЕПА/БГНЕС Мирча Луческу по време на последния мач в живота си - плейофът срещу Турция в Истанбул на 26 март, загубен от Румъния с 0:1.

Най-успешният румънски футболен треньор - Мирча Луческу, почина снощи на 80-годишна възраст. Той бе и най-възрастният действащ треньор в света на футбола, като до последно водеше националния отбор на Румъния.

Луческу бе хоспитализиран, след като на 29 март припадна по време на тренировка на тима след получен инфаркт. След това се намираше в критично състояние в Университетската болница за спешна помощ в Букурещ, но усилията на лекарите не дадоха резултат. В болницата той подаде оставка като селекционер на 2 април заради състоянието си. На 3 април, докато Луческу се готви за изписване, получава остър миокарден инфаркт и е преместен в интензивно отделение. На 5 април състоянието му се влошава рязко поради тежки сърдечни аритмии и треньорът беше поставен в изкуствена кома.

Мирча Луческу е водил през кариерата си "Динамо" (Букурещ), "Рапид" (Букурещ), "Интер" (Милано), "Реджина", "Бреша", "Пиза", "Галатасарай", "Бешикташ", "Шахтьор" (Донецк), "Динамо" (Киев), "Зенит" (Санкт Петербург) и др. Печели по една титла на Румъния с "Динамо" и "Рапид", ставал е по веднъж шампион на Турция с "Галатасарай" и "Бешикташ", има 8 титли на Украйна с "Шахтьор" и 1 с "Динамо".

При първия си престой като селекционер на Румъния (1981-1986) става първият треньор, който класира отбора на европейско първенство (през 1984 г.). Вторият му престой започна през 2024 г.