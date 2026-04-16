Спортът по телевизията - 17 април

Днес, 03:03

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: "Уинипег Джетс" - "Сан Хосе Шаркс"
19:45 Футбол: Младежка Шампионска лига, 1/2-финал, "Реал" (Мадрид) - "Пари Сен Жермен"

Макс спорт 1

07:35 Суперкарс: Крайстчърч, първо състезание
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, 1/4-финал, Хамад Меджедович - Нуно Боржеш
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, 1/4-финал, Томаш Махач - Андрей Рубльов
17:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, 1/4-финал, Артур Фис - Лоренцо Музети
19:00 Тенис (мъже): ATP 500, Барселона, 1/4-финал, Камерън Нори - Рафаел Ходар
21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Байерн" (Мюнхен)

Макс спорт 4

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, 1/4-финал, Флавио Коболи - Вит Копжива
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, 1/4-финал, Александър Зверев - Франсиско Серундоло
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, 1/4-финал, Жоао Фонсека - Бен Шелтън
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Мюнхен, 1/4-финал, Денис Шаповалов - Алекс Молчан
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Реал Сосиедад Б" - "Сантандер"

Евроспорт 1

14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Галисия, IV етап
16:30 Колоездене (мъже): "Флеш Брабансон"

Макс спорт 3

15:00 Футбол: Младежка Шампионска лига, 1/2-финал, "Бенфика" - "Брюж"
19:30 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Комо"
21:45 Футбол: Серия А, "Интер" - "Каляри"

Диема спорт 3

17:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, 1/4-финал, "Ал Ахли" - "Джохор Дарул Такзим"
21:30 Футбол: Бундеслига, "Санкт Паули" - "Кьолн"

Диема спорт

18:00 Футбол: Втора лига, "Локомотив" (Горна Оряховица) - "Янтра"
21:45 Футбол: Лига 1, "Ланс" - "Тулуза"

Нова спорт

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Холщайн" (Кил) - "Кайзерслаутерн"

Диема спорт 2

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Елверсберг" - "Карслруе"
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Блекбърн" - "Ковънтри"

Евроспорт 2

21:00 Голф: PGA тур, "Пи Би Си Херитидж", II ден

 

