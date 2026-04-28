Историческо: жена спечели професионален турнир по дартс за мъже

Бо Грийвс стана първата жена, спечелила открит турнир по дартс под егидата на PDC (професианалната дартс корпорация), след като победи бившия световен шампион Майкъл Смит с 8:7 във финала на Players Championship 11 в Милтън Кийнс.

22-годишната състезателка от Донкастър демонстрира стоманени нерви. След като изоставаше с 0:2 лега (части), тя обърна развоя с пет поредни лега и накрая затвори мача с чекаут от 142 на двойно 11. По пътя си към историческия триумф Грийвс отстрани други двама бивши световни шампиони - Роб Крос с 6:5 на 1/4-финал и Гари Андерсън със 7:1 на 1/2-финал.

Това е нов връх във във възходящата кариера на Бо, след като тя записа серия от 114 поредни победи в женските профисерии на PDC. Само преди два месеца тя стана и първата жена, затворила лег с минимално възможните 9 стрелички - перфектното постижение за "изтриване" на началните 501 точки до 0, в турнир от PDC ProTour.

"Имах страхотна година, но никога не съм си мислила, че ще спечеля такъв турнир, никога - каза Грийвс. - Днес играх наистина добре. Толкова съм щастлива, че дори не мога да опиша как се чувствам. Много съм горда със себе си. Победих Гари Андерсън - още не мога да повярвам. Сега пък победих Майкъл. Побеждавам играчи, които съм гледала, докато растях. Надявам се да мога да продължа да го правя."

А именно тя през 2024 г. заяви, че "жените никога няма да могат да се конкурират с мъжете". "Просто не мисля, че някога ще бъдем достатъчно добри да се конкурираме с играчи като Люк Хъмфрис, Майкъл ван Гервен и Люк Литлър", заяви тогава Бо.

Сега на Players Championship 11 участваха редица от величията в дартса. Световният №2 Люк Хъмфрис отпадна в III кръг с 5:6 от Макс Хоп, а играчите от Висшата лига Стивън Бънтинг и Джош Рок загубиха още първите си мачове. Не участва световният шампион Люк Литлър, който все още не се е записвал в турнир от веригата Players Championship тази година. Други от величията като Майкъл ван Гервен, Джони Клейтън, Гервин Прайс и Нейтън Аспинал също не бяха в списъка.

През годината ще има общо 34 турнира от Players Championship, като финалите на веригата ще са Майнхед, графство Съмърсет от 26 до 30 ноември, с участието на 64-те най-добре представили се играчи.

След триумфа си в Милтън Кийнс Грийвс е №5 в класацията на Players Championship.