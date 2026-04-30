Спортът по телевизията - 2 май

Макс спорт 2
02:00 НХЛ: плейофи, Изток, I кръг, мач №6, "Монреал Канейдиънс" - "Тампа Бей Лайтнинг"
14:00 ММА: UFC Fight Night, Джак Дела Мадалена - Карлос Пратес
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, финал, мач №4, "Нефтохимик" - "Левски София"
Макс спорт 1
05:00 НХЛ: плейофи, Запад, I кръг, мач №6, "Юта Мамът" - "Вегас Голдън Найтс"
13:30 Голф: Открито първенство на Турция, III ден
17:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, 1/2-финал, "А. Караро П. Док" (Конеляно) - "Вакъфбанк" (Истанбул)
19:15 Баскетбол: НБЛ, 1/4-финал, мач №2, "Берое" - "Рилски спортист"
Евроспорт 1
06:45 Маунтинбайк (жени): СК в Йонпьонг, спускане
08:00 Маунтинбайк (мъже): СК в Йонпьонг, спускане
12:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал, Марк Алън - У Идзъ (III сесия)
16:30 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал, Шон Мърфи - Джон Хигинс (IV сесия)
21:00 Снукър: СП в Шефилд, 1/2-финал, Марк Алън - У Идзъ (IV сесия)
Евроспорт 2
11:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Турция, VII етап
15:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Романдия, IV етап
17:15 Формула Е: Берлин
19:15 Голф: PGA тур, Шампионат на Маями, III ден
Диема спорт
14:00 Футбол: Първа лига, "Берое" - "Славия"
16:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Спартак 1918" (Варна)
19:00 Футбол: Първа лига, "Левски" - "ЦСКА 1948"
Нова спорт
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Милуол" - "Оксфорд"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Хофенхайм" - "Щутгарт"
19:30 Футбол: Бундеслига, "Байер" (Леверкузен) - РБ (Лайпциг)
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Шалке 04" - "Фортуна" (Дюселдорф)
Диема спорт 3
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Рексъм" - "Мидълзбро"
17:00 Формула 2: ГП на Маями, спринт
19:00 Формула 1: ГП на Маями, спринт
23:00 Формула 1: ГП на Маями, квалификация
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Ипсуич" - "Куинс Парк Рейнджърс"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Брайтън"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Фулъм"
22:05 Футбол: Лига 1, "Ница" - "Ланс"
БНТ 3
15:00 Конен спорт: Купа на България, Панагюрище, прескачане на препятствия
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Леванте"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Атлетико" (Мадрид)
19:30 Футбол: Ла Лига, "Алавес" - "Атлетик" (Билбао)
22:00 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Барселона"
Макс спорт 3
16:00 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Торино"
19:00 Футбол: Серия А, "Комо" - "Наполи"
21:45 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Дженоа"
Ринг
21:00 Футбол: Eредивизи, "Аякс" - ПСВ "Айндховен"
23:00 Футбол: Примейра лига, "Порто" - "Алверка"