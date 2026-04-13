Русия и Беларус бяха върнати в световното плуване

Украинският тим (с бели шапки) отказа да играе срещу руснаците, които участваха в Малта за последен път като неутрални

Международната федерация по водни спортове (World Aquatics, WA) взе решение руски и беларуски спортисти да бъдат допускани до състезания под нейната егида "по същия начин, както техните колеги, представляващи други спортни националности, със съответните им униформи, знамена и химни".

„През последните три години World Aquatics и Звеното за почтеност във водните спортове (AQIU) успешно помогнаха да се гарантира, че конфликтите може да бъдат оставени извън местата за спортни състезания. Решени сме да гарантираме, че басейните и водните площи остават места, където спортисти от всички нации може да се събират в мирно състезание“, заяви президентът на WA Хюсеин Ал Мусалам.

Руснаци и беларуси бяха отстранени след руската инвазия в Украйна от февруари 2022 г. Година по-късно им бе позволено да участват в състезания на WA, но само в индивидуални дисциплини, и то като неутрални. А малко по-късно бяха допуснати и отбори.

В съобщението от WA се изтъква, че "Насоките за участие на спортисти по време на политически конфликт вече няма да се прилагат за спортистите с руско или беларуско спортно гражданство". Решението е взето след консултация с AQIU и със Световната комисия на спортистите по водни спортове.

В резултат са били проведени над 700 проверки на спортисти с беларуско или руско спортно гражданство. Те вече ще имат право да се състезават, едва след като успешно преминат поне 4 последователни антидопингови контрола, проведени в партньорство с Международната агенция за тестване (ITA), и след като завършат проверките им от AQIU.

Русия и Беларус освен това са вече с пълноправно членство в World Aquatics.

Първата битка Украйна-Русия не се състоя

По ирония на съдбата в деня, в който World Aquatics обяви пълноценното връщане на руснаци и беларуси, в турнира за Световната купа по водна топка в Дивизия II, трябваше да се изиграе мачът Украйна - Неутрални спортисти, под каквото име участваше руският тим.

Двубоят трябваше да определи кой ще бъде на 7-о място в състезанието в Малта. Украинският отбор очаквано не се яви в знак на протест и нетуралните руснаци спечелиха служебно с 5:0. Това трябваше да е първи мач отборно между представители на двете воюващи държави от 4 години.