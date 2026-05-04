Легендарният Никлас Един се оттегли от кърлинга

Най-голямата легенда в историята на кърлинга - Никлас Един, обяви оттеглянето си само месец след като спечели рекордната осма световна титла.

40-годишният скип на шведската четворка, в която са още Оскар Ериксон, Расмус Врано и Кристофер Сундгрен, е най-успешният и титулован състезател във ледения спорт, който води началото си от XVI век. Един има недостиганите 8 световни и 8 европейски титли при своите по 15 участия на тези първенства. Притежава още сребърен и 2 бронзови медала от световни шампионати и 4 сребърни от европейски.

На зимни олимпийски игри той е единственият скип с пълен комплект медали - бронз в Сочи 2014, сребро в Пьончанг 2018 и злато в Пекин 2022 и е единственият участник в кърлинга на 5 олимпиади.

Един притежава още множество рекорди, които едва ли някога ще бъдат достигнати. Той е човекът, изиграл най-много мачове под егидата на международната федерация - 490, от които е спечелил 366. В общо 46 турнира - олимпийски игри, европейски и световни първенства за всички възрасти е играл на 31 финала, в които е спечелил общо 19 златни, 12 сребърни и 4 бронзови отличия. Печелил е 4 пъти и престижните комерсиални турнири от Големия шлем, провеждащи се в САЩ и Канада.

На олимпийските игри в Милано Кортина 2026 Никлас и неговият тим не успяха да защитят титлата си от Пекин 2022 и мнозина бяха отписали шведите. По-малко от месец след това - на световното първенство в Огдън (САЩ), те обаче спечелиха златните медали за осми път след победа над тима на Канада с 8:6 на финала и се очакваше решението им дали ще продължат в същия състав и през предстоящия сезон, който ще започне през есента.

Междувременно Никлас, Оскар, Расмус и Кристофер бяха приети от краля на Швеция Карл XVI Густав и наградени с почетни медали за големи заслуги към спорта в страната:

Най-добре своята бляскава кариера и пътя, по който бе постигната, описа самият Един в своя анонс за оттеглянето:

"Преподавател в Академията по кърлинг попита през 2003 г. учениците за дългосрочните им цели. „Да стигнем до националното първенство“, „Да спечелим националното първенство и да се класираме за световното би било страхотно!“

А един 17-годишен, който започна да тренира само 3-4 години по-рано отговори: „Да спечеля 5 световни първенства като скип, защото рекордът е 4! 🤓 Учителят обърна невярващо очи към тавана, но срещу себе си имаше хъс и мотивация до небесата.

През следващите 7 години момчето живееше, дишаше, ядеше и се занимаваше с кърлинг 365 дни в годината. След това дойдоха контузиите, последвани от операции, година след година. Лекарите му казаха да се откаже от спорта и да спре да тренира, иначе ще го чака инвалидна количка“.

„Не, сър, имам турнири за участие и титли за спечелване!“

Годините минаваха, контузиите все така идваха, но и титлите започнаха да идват. Неуморната работа се отплати и от този момент нататък нямаше поглед назад! 😈

8 златни медала от световно първенство 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆

8 титли от европейско първенство 🏅🏅🏅🏅🏅🏅🏅🏅

3 олимпийски медала 🥇🥈🥉

(Да си №1 в световната ранглиста също беше готино!🤩)

Мечтата на онова младо глупаво момче се сбъдна... и дори повече! Което ме кара да взема трудно и страшно решение. Да се ​​откажа, докато съм на върха, и да имам време да проуча какво още има! 👨🏼‍🦯

Не се притеснявайте, ще бъда близо до играта, ще гледам, ще тренирам, ще коментирам и се надявам да играя в Рок лигата! За да не забравя никого, искам да благодаря на всички, които бяха на борда в това невероятно пътешествие и помогнаха да управляваме кораба през бури и спокойни води! На всички вас, фенове, които бяхте толкова мили и щастливи да следите отблизо нашите мачове! На семействата и близките, които ни аплодираха отдалеч 🥰

Надявам се, че ви е харесало пътуването!? На мен - определено! 🤜🤛😎🥹🫰🥌

Никлас Един"