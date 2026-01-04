Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 6 януари

Днес, 03:03

Макс спорт 2

01:30 Тенис (мъже): "Юнайтед къп", Канада - Белгия, мач №1, Феликс Оже-Алиасим - Зизу Бергс
03:30 Тенис (жени): "Юнайтед къп", Канада - Белгия, мач №2, Виктория Мбоко - Елизе Мертенс
05:30 Тенис (смесени двойки): "Юнайтед къп", Канада - Белгия, мач №3, Виктория Мбоко/Феликс Оже-Алиасим - Елизе Мертенс/Зизу Бергс
07:30 Тенис: "Юнайтед къп"
09:30 Тенис: "Юнайтед къп"
11:30 Тенис: "Юнайтед къп"
13:30 Тенис: "Юнайтед къп"
18:00 Волейбол (мъже): Купа на CEV, 1/16-финал, реванш, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Динамо" (Букурещ)
20:15 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Дубай"

Диема спорт 2

02:00 НБА: "Детройт Пистънс" - "Ню Йорк Никс"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Уест Хем" - "Нотингам"

Макс спорт 3

02:30 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Детройт Ред Уингс"
16:00 Футбол: Серия А, "Пиза" - "Комо"
19:00 Футбол: Серия А, "Лече" - "Рома"
21:45 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Ювентус"

Макс спорт 1

03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, Брандън Накашима - Алехандро Давидович Фокина
05:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, Джовани Мпечи Перикар - Томи Пол
07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, Ник Кириос - Александър Ковачевич
10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, Григор Димитров - Пабло Кареньо Буста
19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Олимпиакос"

Диема спорт 3

05:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Голдън Стейт Уориърс"

Нова спорт

13:30 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), Виетнам - Йордания
18:00 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), Саудитска Арабия - Киргизстан

Евроспорт 1

15:10 Ски скокове (жени): СК във Вилах, малка шанца
17:00 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Бишофсхофен, голяма шанца
20:20 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Лак Бапор, акробатика

Макс спорт 4

18:00 Футбол: Купа на Африка, 1/8-финал, Алжир - ДР Конго
21:00 Футбол: Купа на Африка, 1/8-финал, Кот д'Ивоар - Буркина Фасо

Ринг

22:00 Футбол: Премиършип, "Рейнджърс" - "Абърдийн"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 януари)
04 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (29 декември - 4 януари)
29 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 декември)
22 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 декември)
15 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)
08 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 декември)
01 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (24-30 ноември)
24 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)
17 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (10-16 ноември)
10 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 ноември)
03 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (27 октомври - 2 ноември)
27 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 октомври)
20 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 октомври)
13 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)
06 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?