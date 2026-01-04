Спортът по телевизията - 6 януари

Макс спорт 2

01:30 Тенис (мъже): "Юнайтед къп", Канада - Белгия, мач №1, Феликс Оже-Алиасим - Зизу Бергс

03:30 Тенис (жени): "Юнайтед къп", Канада - Белгия, мач №2, Виктория Мбоко - Елизе Мертенс

05:30 Тенис (смесени двойки): "Юнайтед къп", Канада - Белгия, мач №3, Виктория Мбоко/Феликс Оже-Алиасим - Елизе Мертенс/Зизу Бергс

07:30 Тенис: "Юнайтед къп"

09:30 Тенис: "Юнайтед къп"

11:30 Тенис: "Юнайтед къп"

13:30 Тенис: "Юнайтед къп"

18:00 Волейбол (мъже): Купа на CEV, 1/16-финал, реванш, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Динамо" (Букурещ)

20:15 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Дубай"

Диема спорт 2

02:00 НБА: "Детройт Пистънс" - "Ню Йорк Никс"

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Уест Хем" - "Нотингам"

Макс спорт 3

02:30 НХЛ: "Отава Сенатърс" - "Детройт Ред Уингс"

16:00 Футбол: Серия А, "Пиза" - "Комо"

19:00 Футбол: Серия А, "Лече" - "Рома"

21:45 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Ювентус"

Макс спорт 1

03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, Брандън Накашима - Алехандро Давидович Фокина

05:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, Джовани Мпечи Перикар - Томи Пол

07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, Ник Кириос - Александър Ковачевич

10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, Григор Димитров - Пабло Кареньо Буста

19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Олимпиакос"

Диема спорт 3

05:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Голдън Стейт Уориърс"

Нова спорт

13:30 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), Виетнам - Йордания

18:00 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), Саудитска Арабия - Киргизстан

Евроспорт 1

15:10 Ски скокове (жени): СК във Вилах, малка шанца

17:00 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Бишофсхофен, голяма шанца

20:20 Фристайл ски (мъже и жени): СК в Лак Бапор, акробатика

Макс спорт 4

18:00 Футбол: Купа на Африка, 1/8-финал, Алжир - ДР Конго

21:00 Футбол: Купа на Африка, 1/8-финал, Кот д'Ивоар - Буркина Фасо

Ринг

22:00 Футбол: Премиършип, "Рейнджърс" - "Абърдийн"