Спортът по телевизията - 4 януари

Макс спорт 2

01:30 Тенис (жени): "Юнайтед къп", Германия - Нидерландия, мач №1, Ева Лис - Сузан Ламенс

03:30 Тенис (мъже): "Юнайтед къп", Германия - Нидерландия, мач №2, Александър Зверев - Талон Грикспор

05:30 Тенис (смесени двойки): "Юнайтед къп", Германия - Нидерландия, мач №3, Лаура Зигемунд/Александър Зверев - Деми Схурс/Талон Грикспор

07:30 Тенис: "Юнайтед къп"

09:30 Тенис: "Юнайтед къп"

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Берое"

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Веро Волей" (Монца) - "Рана" (Верона)

22:00 НХЛ: "Кълъмбъс Блу Джакетс" - "Питсбърг Пенгуинс"

Макс спорт 3

02:00 НХЛ: "Вашингтон Кепитълс" - "Чикаго Блекхоукс"

13:30 Футбол: Серия А, "Лацио" - "Наполи"

16:00 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Кремонезе"

19:00 Футбол: Серия А, "Верона" - "Торино"

21:45 Футбол: Серия А, "Интер" - "Болоня"

Евроспорт 1

10:15 Ски (жени): СК в Кранска гора, слалом, I манш

12:15 Ски бягане (мъже): "Тур дьо ски", Вал ди Фиеме, 10 км масов старт

13:10 Ски (жени): СК в Кранска гора, слалом, II манш

14:15 Ски скокове (мъже): "Четирите шанци", Инсбрук

Евроспорт 2

10:35 Северна комбинация (мъже): СК в Шьонах, малка шанца, отборно

11:50 Северна комбинация (жени): СК в Шьонах, малка шанца, отборно

12:30 Шейни (мъже): СК в Сигулда, II манш

14:20 Северна комбинация (мъже): СК в Шьонах, отборен спринт

15:20 Северна комбинация (жени): СК в Шьонах, отборен спринт

16:15 Ски бягане (жени): "Тур дьо ски", Вал ди Фиеме, 10 км масов старт

Макс спорт 1

11:30 Тенис: "Юнайтед къп"

13:30 Тенис: "Юнайтед къп"

15:30 Тенис: "Юнайтед къп"

18:00 Футбол: Купа на Африка, 1/8-финал, Мароко - Танзания

21:00 Футбол: Купа на Африка, 1/8-финал, Южна Африка - Камерун

23:20 НФЛ: "Ню Ингланд Пейтриътс" - "Маями Долфинс"

Диема спорт

13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Барселона"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Кристъл Палас"

21:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Детройт Пистънс"

Нова спорт

14:00 Футбол: Чемпиъншип, "Бирмингам" - "Ковънтри"

16:00 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Нант"

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Валенсия" - "Манреса"

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Манчестър Юнайтед"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Фулъм" - "Ливърпул"

19:30 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Сити" - "Челси"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Леванте"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Бeтис"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Майорка" - "Жирона"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Реал Сосиедад" - "Атлетико" (Мадрид)

Диема спорт 3

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Съндърланд"

21:45 Футбол: Лига 1, "Пари Сен Жермен" - "Париж"

Ринг

20:00 Футбол: Примейра лига, "Санта Клара" - "Порто"