Спортът по телевизията - 26 март

Макс спорт 2
01:30 НХЛ: "Бъфало Сейбърс" - "Бостън Бруинс"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Олимпия" (Милано) - "Виртус" (Болоня)
Диема спорт 3
03:30 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Хюстън Рокетс"
19:00 Футбол: плейоф за Мондиал 2026, Турция - Румъния
21:45 Футбол: плейоф за Мондиал 2026, Италия - Северна Ирландия
01:30 Футбол: контрола, Хърватия - Колумбия
Макс спорт 1
09:30 Голф: "Индиън Оупън", I ден
19:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, 1/4-финал, Франсис Тиафоу - Яник Синер
21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Анадолу Ефес"
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, 1/4-финал, Франсиско Серундоло - Александър Зверев
Евроспорт 1
10:55 Ски скокове (мъже): СК в Планица, полети, квалификация
12:25 Фигурно пързаляне: СП в Прага, кратка програма, мъже
19:10 Фигурно пързаляне: СП в Прага, волна програма, спортни двойки
Евроспорт 2
16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, IV етап
21:00 Голф: PGA тур, "Хюстън Оупън", I ден
Нова спорт
19:00 Футбол: Лига на нациите, плейаут, Гибралтар - Латвия
21:45 Футбол: плейоф за Мондиал 2026, Украйна - Швеция
Диема спорт
19:00 Футбол: Лига на нациите, плейаут, Малта - Люксембург
21:45 Футбол: плейоф за Мондиал 2026, Чехия - Ирландия
Диема спорт 2
19:00 Футбол: контрола, Грузия - Израел
21:45 Футбол: плейоф за Мондиал 2026, Дания - Северна Македония
Макс спорт 3
21:30 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Дубай"