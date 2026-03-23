Войната в Иран е за златото на Вълчан войвода

23 Март 2026
Pixabay

ТОВА, КОЕТО КРИЯТ ОТ НАС
Сайт, базиран в местността Хайдушки поляни на Родопа планина, разкри немислимата истина за войната в Иран. Предмет на военния спор в действителност е имането на Вълчан войвода, твърди сайтът, който на всичкото отгоре излъчва сигналите си от зона без стабилна връзка с WWW - на Хайдушки поляни има повече мечки и незаконни мандри, отколкото интернет. 
Всичко обаче е вярно и много хора в интернет чувстват, че нещата са точно така. 
Златото на Вълчан войвода наскоро било открито от златотърсачите на австралийско-алпийската фирма Дънди Крокодила Майнинг, които ни лъжат и ограбват, майно льо. Дънди Майнинг изнесли, майна, имането на няколко кораба и го подкарали с три синджира през моретата. Но някои порти се разхлопали, информацията стигнала до различни служби и на минаване през Ормузкия проток Иран сложил ръка на златото. 
Алчните израелски служби веднага подкокоросали алчния като змей Доналд Тръмп да започне война за контрол върху плячката, пък после да събира Коалиция на желаещите, ако се намерят балъци. Така или иначе златото си остава само за Тръмп и Нетаняху след победата - освен ако персийско килимче не им мине път. 
Като чул Тръмп за златото на Вълчан Войвода, очите му станали на палачинки и мигом наредил на въоръжените си сили да запердашат аятоласите и да се забъркат в тая война, дето има потенциал да стане по-лоша и от Виетнамската.
Иранската ядрена програма, екзистенциалната заплаха за Израел и спонсорирането на тероризъм са само фиктивни поводи за войната, по-нищожни дори от някой австрийски престолонаследник. Всичко е заради златото на Вълчан войвода, защото е уникално и българско, макар че е плячкосвано предимно от османлии. 
Всичко това го написа сайтът "Хайдушка поляна точка псилоцибин", малко след което сайтът изчезна, не само защото на Хайдушки поляни има повече гъби, отколкото интернет, ами защото ТЕ НЕ ИСКАТ ДА ЗНАЕТЕ ИСТИНАТА. 
За щастие интернет е пълен с будни осъзнати хора, които разпространяват тайното знание - ама трябва да се чете!  

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
