Спортът по телевизията - 24 март

Днес, 03:03

Диема спорт 2

01:00 НБА: "Маями Хийт" - "Сан Антонио Спърс"

Макс спорт 2

01:30 НХЛ: "Ню Йорк Рейнджърс" - "Отава Сенатърс"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/4-финал, мач №2, "Берое" - ЦСКА
21:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач, "Гуагуас" (Лас Палмас) - "Сър Сикома Монини" (Перуджа)

Диема спорт 3

03:30 НБА: "Далас Маверикс" - "Голдън Стейт Уориърс"

БНТ 3 / Евроспорт 1

10:30 Ски (мъже): Финали за СК в Лилехамер, гигантски слалом, I манш
13:30 Ски (мъже): Финали за СК в Лилехамер, гигантски слалом, II манш

Евроспорт 1

11:30 Ски (жени): Финали за СК в Лилехамер, слалом, I манш
14:30 Ски (жени): Финали за СК в Лилехамер, слалом, II манш

Евроспорт 2

16:20 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, II етап

Макс спорт 1

17:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
19:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями

Макс спорт 3

20:00 Баскетбол: Евролига, "Жалгирис" - "Байерн" (Мюнхен)
22:00 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Апоел" (Тел Авив)

Макс спорт 4

21:30 Баскетбол: Евролига, "Валенсия" - "Олимпиакос"

 

