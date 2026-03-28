Спортът по телевизията - 30 март

Диема спорт 3
05:00 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Голдън Стейт Уориърс"
21:45 Футбол: контрола, Германия - Гана
Нова спорт
12:30 Худ. гимнастика: СК в София, финали, индивидуално
Макс спорт 1
12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Букурещ
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън
00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън
02:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън
04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Хюстън
Евроспорт 1
15:00 Снукър: Шампионат на тура, I кръг, Джъд Тръмп - Марк Алън (I сесия)
21:00 Снукър: Шампионат на тура, I кръг, Джъд Тръмп - Марк Алън (II сесия)
Макс спорт 3
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, Александър Вукич - Таха Баади
17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, Карим Бенани - Кентен Алис
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Маракеш, Йеспер де Йонг - Яник Ханфман
БНТ 3
16:00 Футбол: контрола, Индонезия - България
Диема спорт 2
19:00 Футбол: контрола, Кипър - Молдова
02:00 НБА: "Маями Хийт" - "Филаделфия Севънтисиксърс"
Макс спорт 2
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Академик Бултекс 99" (Пловдив) - "Шумен"
02:00 НХЛ: "Ню Йорк Айлъндърс" - "Питсбърг Пенгуинс"
Евроспорт 2
23:00 Кърлинг (мъже): СП в Огдън, Италия - Шотландия