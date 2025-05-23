Спортът по телевизията - 25 май

Евроспорт 1

01:55 Катерене (жени): СК в Солт Лейк сити, боулдър

10:45 Маунтинбайк (жени): СК в Нове Место, олимпийско крос кънтри

12:15 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХV етап

18:45 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

20:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

21:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: плейофи, Изток, финал, мач №3, "Флорида Пантърс" - "Каролина Хърикейнс"

11:30 Moto GP: ГП на Великобритания, загрявка

14:05 Moto 2: ГП на Великобритания, състезание

15:00 Moto GP: ГП на Великобритания, състезание

16:30 Moto 3: ГП на Великобритания, състезание

20:00 Баскетбол: Евролига, финал, "Монако" - "Фенербахче"

22:20 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №3, "Едмънтън Ойлърс" - "Далас Старс"

Диема спорт 3

03:30 НБА: плейофи, Запад, финал, мач №3, "Минесота Тимбъруулвс" - "Оклахома Сити Тъндър"

09:00 Формула 3: ГП на Монако, състезание

10:40 Формула 2: ГП на Монако, състезание

13:00 Суперкупа на "Порше": ГП на Монако, състезание

16:00 Формула 1: ГП на Монако, състезание

18:00 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Евертън"

20:45 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "ЦСКА 1948"

Евроспорт 2

12:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

14:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

17:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

19:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

22:00 Голф: PGA тур, "Чарлз Шуаб Чалъндж", IV ден

Нова спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Леида" - "Уникаха"

18:00 Футбол: Премиър лийг, "Фулъм" - "Манчестър Сити"

20:45 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Славия"

Диема спорт

14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Валенсия"

18:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Астън Вила"

20:45 Футбол: Първа лига, "Крумовград" - "Септември" (София)

Макс спорт 1

14:00 Голф: "Соудал Оупън", IV ден

21:45 Футбол: Серия А, "Лацио" - "Лече"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Атлетико" (Мадрид)

17:15 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Севиля"

19:30 Футбол: Ла Лига 2

22:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Барселона"

Диема спорт 2

15:00 Футбол: Англия, Лига 1, финален плейоф, "Чарлтън" - "Лейтън Ориент"

18:00 Футбол: Премиър лийг, "Ливърпул" - "Кристъл Палас"

20:10 Футбол: Премиър лийг, церемония по награждаване

20:45 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Хебър"

Макс спорт 3

17:00 Баскетбол: Евролига, мач за 3-то място, "Олимпиакос" - "Панатинайкос"

21:45 Футбол: Серия А, "Венеция" - "Ювентус"

Ринг

19:00 Футбол: Ередивизии, финален плейоф, АЗ "Алкмаар" - "Твенте"

БНТ 3

19:45 Минифутбол: СП в Баку 2025, България - Словакия

21:00 Минифутбол: СП в Баку 2025, Румъния - Франция

bTV Action

20:00 Снукър: демонстративен мач в София, Джъд Тръмп - Джак Лисовски