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Спортът по телевизията - 25 май

Днес, 03:03

Евроспорт 1

01:55 Катерене (жени): СК в Солт Лейк сити, боулдър
10:45 Маунтинбайк (жени): СК в Нове Место, олимпийско крос кънтри
12:15 Колоездене (мъже): "Джиро д`Италия", ХV етап
18:45 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
20:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
21:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг

Макс спорт 2

03:00 НХЛ: плейофи, Изток, финал, мач №3, "Флорида Пантърс" - "Каролина Хърикейнс"
11:30 Moto GP: ГП на Великобритания, загрявка
14:05 Moto 2: ГП на Великобритания, състезание
15:00 Moto GP: ГП на Великобритания, състезание
16:30 Moto 3: ГП на Великобритания, състезание
20:00 Баскетбол: Евролига, финал, "Монако" - "Фенербахче"
22:20 НХЛ: плейофи, Запад, финал, мач №3, "Едмънтън Ойлърс" - "Далас Старс"

Диема спорт 3

03:30 НБА: плейофи, Запад, финал, мач №3, "Минесота Тимбъруулвс" - "Оклахома Сити Тъндър"
09:00 Формула 3: ГП на Монако, състезание
10:40 Формула 2: ГП на Монако, състезание
13:00 Суперкупа на "Порше": ГП на Монако, състезание
16:00 Формула 1: ГП на Монако, състезание
18:00 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Евертън"
20:45 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "ЦСКА 1948"

Евроспорт 2

12:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
14:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
17:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
19:00 Тенис: "Ролан Гарос", I кръг
22:00 Голф: PGA тур, "Чарлз Шуаб Чалъндж", IV ден

Нова спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Леида" - "Уникаха"
18:00 Футбол: Премиър лийг, "Фулъм" - "Манчестър Сити"
20:45 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Славия"

Диема спорт

14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Тенерифе" - "Валенсия"
18:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Астън Вила"
20:45 Футбол: Първа лига, "Крумовград" - "Септември" (София)

Макс спорт 1

14:00 Голф: "Соудал Оупън", IV ден
21:45 Футбол: Серия А, "Лацио" - "Лече"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Атлетико" (Мадрид)
17:15 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Севиля"
19:30 Футбол: Ла Лига 2
22:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Барселона"

Диема спорт 2

15:00 Футбол: Англия, Лига 1, финален плейоф, "Чарлтън" - "Лейтън Ориент"
18:00 Футбол: Премиър лийг, "Ливърпул" - "Кристъл Палас"
20:10 Футбол: Премиър лийг, церемония по награждаване
20:45 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Хебър"

Макс спорт 3

17:00 Баскетбол: Евролига, мач за 3-то място, "Олимпиакос" - "Панатинайкос"
21:45 Футбол: Серия А, "Венеция" - "Ювентус"

Ринг

19:00 Футбол: Ередивизии, финален плейоф, АЗ "Алкмаар" - "Твенте"

БНТ 3

19:45 Минифутбол: СП в Баку 2025, България - Словакия
21:00 Минифутбол: СП в Баку 2025, Румъния - Франция

bTV Action

20:00 Снукър: демонстративен мач в София, Джъд Тръмп - Джак Лисовски

 

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Ключови думи:

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