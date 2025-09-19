Спортът по телевизията - 20 септември

Макс спорт 1

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, Талон Грикспор - Таро Даниел

10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, Лоренцо Музети - Дино Прижмич

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, Александър Шевченко - Джовани Мпечи Перикар

14:00 Голф: Открито първенство на Франция, III ден

19:30 Футбол: Ла Лига, "Алавес" - "Севиля"

Макс спорт 3

08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, У Ибин - Себастиан Корда

10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, Андрей Рубльов - Валентен Ройе

12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, Александър Вукич - Александър Бублик

16:00 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Дженоа"

19:00 Футбол: Серия А, "Верона" - "Ювентус"

21:45 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Милан"

Евроспорт 2

09:45 Триатлон: PTO тур, Оропеса дел Мар

15:00 Ветроходство: "Оушън Рейс Европа", Бока Бей

16:30 Мотоциклетизъм: СШ за издръжливост, Бол д`Ор

23:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско

01:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско

03:00 Мотоциклетизъм: СШ за издръжливост, Бол д`Ор

05:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско

07:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско

Макс спорт 2

10:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал, Турция - Нидерландия

15:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал, Полша - Канада

21:00 Футбол: Про лига, "Ал Насър" - "Ал Рияд"

Диема спорт 3

11:30 Формула 1: ГП на Aзербайджан, трета тренировка

13:15 Формула 2: ГП на Aзербайджан, спринт

15:00 Формула 1: ГП на Aзербайджан, квалификация

16:30 Футбол: Бундеслига, "Хофенхайм" - "Байерн" (Мюнхен)

19:30 Футбол: Бундеслига, РБ (Лайпциг) - "Кьолн"

21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Нюрнберг" - "Бохум"

Нова спорт

12:00 Конен спорт: Купа на България, Ямбол, II ден

14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Лестър" - "Ковънтри"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Уулвърхемптън" - "Лийдс"

20:30 Футбол: Суперлига, ПАОК - "Панетоликос"

БНТ 3 / Евроспорт 1

13:00 Лека атлетика: СП в Токио

Диема спорт

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Елверсберг"

17:00 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Локомотив 1929" (София)

19:30 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Локомотив" (Пловдив)

22:05 Футбол: Лига 1, "Ланс" - "Лил"

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Премиър лийг, "Ливърпул" - "Евертън"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Брайтън" - "Тотнъм"

19:30 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Челси"

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Фулъм" - "Брентфорд"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Леванте"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Еспаньол"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Осасуна"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Атлетик" (Билбао)

Евроспорт 1

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Словакия, IV етап

18:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Люксембург, IV етап

21:00 Снукър: Открито първенство на Англия, 1/2-финал, Елиът Слесър / Марк Алън - Джак Джоунс

03:00 Лека атлетика: СП в Токио

Ринг

16:30 Канадска борба: СП в Албена, лява ръка, 1/2-финали и финали

20:00 Футбол: Примейра лига, "Авеш" - "Бенфика"

22:30 Футбол: Примейра лига, "Витория" (Гимараеш) - "Брага"

БНТ 3

19:00 Борба: СП в Загреб, кл. стил, финали