Спортът по телевизията - 20 септември

Макс спорт 1
08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, Талон Грикспор - Таро Даниел
10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, Лоренцо Музети - Дино Прижмич
12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, Александър Шевченко - Джовани Мпечи Перикар
14:00 Голф: Открито първенство на Франция, III ден
19:30 Футбол: Ла Лига, "Алавес" - "Севиля"
Макс спорт 3
08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, У Ибин - Себастиан Корда
10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, Андрей Рубльов - Валентен Ройе
12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, Александър Вукич - Александър Бублик
16:00 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Дженоа"
19:00 Футбол: Серия А, "Верона" - "Ювентус"
21:45 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Милан"
Евроспорт 2
09:45 Триатлон: PTO тур, Оропеса дел Мар
15:00 Ветроходство: "Оушън Рейс Европа", Бока Бей
16:30 Мотоциклетизъм: СШ за издръжливост, Бол д`Ор
23:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско
01:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско
03:00 Мотоциклетизъм: СШ за издръжливост, Бол д`Ор
05:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско
07:00 Тенис (мъже): Купа "Лейвър", Сан Франциско
Макс спорт 2
10:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал, Турция - Нидерландия
15:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, 1/8-финал, Полша - Канада
21:00 Футбол: Про лига, "Ал Насър" - "Ал Рияд"
Диема спорт 3
11:30 Формула 1: ГП на Aзербайджан, трета тренировка
13:15 Формула 2: ГП на Aзербайджан, спринт
15:00 Формула 1: ГП на Aзербайджан, квалификация
16:30 Футбол: Бундеслига, "Хофенхайм" - "Байерн" (Мюнхен)
19:30 Футбол: Бундеслига, РБ (Лайпциг) - "Кьолн"
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Нюрнберг" - "Бохум"
Нова спорт
12:00 Конен спорт: Купа на България, Ямбол, II ден
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Лестър" - "Ковънтри"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Уулвърхемптън" - "Лийдс"
20:30 Футбол: Суперлига, ПАОК - "Панетоликос"
БНТ 3 / Евроспорт 1
13:00 Лека атлетика: СП в Токио
Диема спорт
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Елверсберг"
17:00 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Локомотив 1929" (София)
19:30 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Локомотив" (Пловдив)
22:05 Футбол: Лига 1, "Ланс" - "Лил"
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Премиър лийг, "Ливърпул" - "Евертън"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Брайтън" - "Тотнъм"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Челси"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Фулъм" - "Брентфорд"
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Леванте"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Еспаньол"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Осасуна"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Атлетик" (Билбао)
Евроспорт 1
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Словакия, IV етап
18:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Люксембург, IV етап
21:00 Снукър: Открито първенство на Англия, 1/2-финал, Елиът Слесър / Марк Алън - Джак Джоунс
03:00 Лека атлетика: СП в Токио
Ринг
16:30 Канадска борба: СП в Албена, лява ръка, 1/2-финали и финали
20:00 Футбол: Примейра лига, "Авеш" - "Бенфика"
22:30 Футбол: Примейра лига, "Витория" (Гимараеш) - "Брага"
БНТ 3
19:00 Борба: СП в Загреб, кл. стил, финали