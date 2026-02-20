Спортът по телевизията - 22 февруари

Диема спорт

00:00 НБА: "Финикс Сънс" - "Орландо Меджик"

14:15 Футбол: Първа лига, "Берое" - "Арда"

16:45 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Левски"

20:00 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Кливланд Кавалиърс"

22:30 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Денвър Нъгетс"

Евроспорт 2

00:30 Голф: PGA тур, "Дженезис Инвитейшънъл", III ден

11:25 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), халфпайп, финал

13:05 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, VII етап

14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Андалусия, V етап

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Алгарв, V етап

21:00 Снукър: Шампионат на играчите, финал, Джон Хигинс - Джао Синтун / Марк Алън (II сесия)

Макс спорт 1

03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, 1/2-финал, Томи Пол - Лърнър Тиен

07:00 Суперкарс: Сидни, трето състезание

18:00 Баскетбол: Купа на България, финал, "Локомотив" (Пловдив) - "Черно море"

22:00 НАСКАР: Джорджия

Макс спорт 2

03:00 ММА: UFC Fight Night, Шон Стрикланд - Антъни Ернандес

08:00 Голф: "Кения Оупън", IV ден

18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Чистерна" - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

22:30 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, финал, Алехандро Табило / Игнасио Бусе - Томас Ечевери / Вит Копжива

БНТ 3

11:00 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), четворки, III манш

14:00 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦПВК - "Левски София"

Евроспорт 1

11:00 Милано Кортина 2026: ски бягане (жени), 50 км

14:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), финал, Швейцария - Швеция

БНТ 3 / Евроспорт 1

13:15 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), четворки, IV манш

БНТ 1 / Евроспорт 1

15:10 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), финал, Канада - САЩ

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

21:30 Милано Кортина 2026: церемония по закриване на XXV зимни олимпийски игри

Макс спорт 3

13:30 Футбол: Серия А, "Дженоа" - "Торино"

16:00 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Наполи"

19:00 Футбол: Серия А, "Милан" - "Парма"

21:45 Футбол: Серия А, "Рома" - "Кремонезе"

Нова спорт

14:00 Футбол: Чемпиъншип, "Шефилд Юнайтед" - "Шефилд Уензди"

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Съндърланд" - "Фулъм"

20:00 Баскетбол: Купа на Испания, финал, "Реал" (Мадрид) - "Баскония"

Диема спорт 3

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Падерборн" - "Херта" (Берлин)

16:30 Футбол: Бундеслига, "Фрайбург" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)

18:30 Футбол: Бундеслига, "Санкт Паули" - "Вердер" (Бремен)

20:30 Футбол: Бундеслига, "Хайденхайм" - "Щутгарт"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Хетафе" - "Севиля"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Леванте"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Майорка"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Валенсия"

Диема спорт 2

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Нотингам" - "Ливърпул"

18:30 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Арсенал"

21:45 Футбол: Лига 1, "Страсбург" - "Олимпик" (Лион)

Ринг

17:00 Футбол: Премиършип, "Ливингстън" - "Рейнджърс"

21:00 Футбол: Ередивизи, "Фейенорд" - Телстар"

23:00 Футбол: Примейра лига, "Порто" - "Рио Аве"