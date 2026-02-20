Спортът по телевизията - 22 февруари

Диема спорт
00:00 НБА: "Финикс Сънс" - "Орландо Меджик"
14:15 Футбол: Първа лига, "Берое" - "Арда"
16:45 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Левски"
20:00 НБА: "Оклахома Сити Тъндър" - "Кливланд Кавалиърс"
22:30 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Денвър Нъгетс"
Евроспорт 2
00:30 Голф: PGA тур, "Дженезис Инвитейшънъл", III ден
11:25 Милано Кортина 2026: фристайл ски (жени), халфпайп, финал
13:05 Колоездене (мъже): Обиколка на ОАЕ, VII етап
14:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Андалусия, V етап
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Алгарв, V етап
21:00 Снукър: Шампионат на играчите, финал, Джон Хигинс - Джао Синтун / Марк Алън (II сесия)
Макс спорт 1
03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, 1/2-финал, Томи Пол - Лърнър Тиен
07:00 Суперкарс: Сидни, трето състезание
18:00 Баскетбол: Купа на България, финал, "Локомотив" (Пловдив) - "Черно море"
22:00 НАСКАР: Джорджия
Макс спорт 2
03:00 ММА: UFC Fight Night, Шон Стрикланд - Антъни Ернандес
08:00 Голф: "Кения Оупън", IV ден
18:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Чистерна" - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
22:30 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, финал, Алехандро Табило / Игнасио Бусе - Томас Ечевери / Вит Копжива
БНТ 3
11:00 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), четворки, III манш
14:00 Волейбол (жени): Демакс лига, ЦПВК - "Левски София"
Евроспорт 1
11:00 Милано Кортина 2026: ски бягане (жени), 50 км
14:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), финал, Швейцария - Швеция
БНТ 3 / Евроспорт 1
13:15 Милано Кортина 2026: бобслей (мъже), четворки, IV манш
БНТ 1 / Евроспорт 1
15:10 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), финал, Канада - САЩ
БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1
21:30 Милано Кортина 2026: церемония по закриване на XXV зимни олимпийски игри
Макс спорт 3
13:30 Футбол: Серия А, "Дженоа" - "Торино"
16:00 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Наполи"
19:00 Футбол: Серия А, "Милан" - "Парма"
21:45 Футбол: Серия А, "Рома" - "Кремонезе"
Нова спорт
14:00 Футбол: Чемпиъншип, "Шефилд Юнайтед" - "Шефилд Уензди"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Съндърланд" - "Фулъм"
20:00 Баскетбол: Купа на Испания, финал, "Реал" (Мадрид) - "Баскония"
Диема спорт 3
14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Падерборн" - "Херта" (Берлин)
16:30 Футбол: Бундеслига, "Фрайбург" - "Борусия" (Мьонхенгладбах)
18:30 Футбол: Бундеслига, "Санкт Паули" - "Вердер" (Бремен)
20:30 Футбол: Бундеслига, "Хайденхайм" - "Щутгарт"
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Хетафе" - "Севиля"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Леванте"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Майорка"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Валенсия"
Диема спорт 2
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Нотингам" - "Ливърпул"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Арсенал"
21:45 Футбол: Лига 1, "Страсбург" - "Олимпик" (Лион)
Ринг
17:00 Футбол: Премиършип, "Ливингстън" - "Рейнджърс"
21:00 Футбол: Ередивизи, "Фейенорд" - Телстар"
23:00 Футбол: Примейра лига, "Порто" - "Рио Аве"