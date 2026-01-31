Спортът по телевизията - 2 февруари

Макс спорт 2
01:30 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Бостън Бруинс"
04:30 НХЛ: "Анахайм Дъкс" - "Вегас Голдън Найтс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Академик Бултекс 99" (Пловдив) - "Локомотив" (Пловдив)
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Мирандес" - "Малага"
Диема спорт 2
02:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Лос Анджелис Лейкърс"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Съндърланд" - "Бърнли"
Макс спорт 1
03:00 НАСКАР: Северна Каролина
20:00 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, Артур Геа - Джовани Мпечи Перикар
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, Роберто Баутиста Агут - Кристофър О`Конъл
Диема спорт 3
04:30 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Оклахома Сити Тъндър"
Макс спорт 4
17:15 Футбол: Про лига, "Ал Рияд" - "Ал Насър"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Майорка" - "Севиля"
Евроспорт 2
17:20 Колоездене: ЕП на писта в Коня, II ден
Макс спорт 3
19:30 Футбол: Про лига, "Ал Хилал" - "Ал Ахли"
21:45 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Рома"
Ринг
22:45 Футбол: Примейра лига, "Каза Пиа" - "Порто"