Спортът по телевизията - 2 февруари

Днес, 03:03

Макс спорт 2

01:30 НХЛ: "Тампа Бей Лайтнинг" - "Бостън Бруинс"
04:30 НХЛ: "Анахайм Дъкс" - "Вегас Голдън Найтс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Академик Бултекс 99" (Пловдив) - "Локомотив" (Пловдив)
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Мирандес" - "Малага"

Диема спорт 2

02:00 НБА: "Ню Йорк Никс" - "Лос Анджелис Лейкърс"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Съндърланд" - "Бърнли"

Макс спорт 1

03:00 НАСКАР: Северна Каролина
20:00 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, Артур Геа - Джовани Мпечи Перикар
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, Роберто Баутиста Агут - Кристофър О`Конъл

Диема спорт 3

04:30 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Оклахома Сити Тъндър"

Макс спорт 4

17:15 Футбол: Про лига, "Ал Рияд" - "Ал Насър"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Майорка" - "Севиля"

Евроспорт 2

17:20 Колоездене: ЕП на писта в Коня, II ден

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Про лига, "Ал Хилал" - "Ал Ахли"
21:45 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Рома"

Ринг

22:45 Футбол: Примейра лига, "Каза Пиа" - "Порто"

 

