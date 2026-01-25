Медия без
Супербоул LX: "морските ястреби" срещу "патриотите"

"Ню Ингланд" стигна за рекорден 12-и път финала в НФЛ, а "Сиатъл" - за четвърти

Днес, 08:51
Куотърбекът на "Сиатъл" Сам Дарнолд подаде точно 25 от 36 паса за 346 ярда във финала на НФК срещу "ЛА Рамс".
ЕПА/БГНЕС
"Сиатъл Сийхоукс" и "Ню Ингланд Пейтриътс" ще спорят за титлата в американския футбол през сезон 2025 в НФЛ. Двата отбора ще се изправят един срещу друг в Супербоул LX на 8 февруари на ст. "Ливайс" в Санта Клара, Калифорния.

"Морските ястреби" спечелиха трофея в НФК, побеждавайки във финала на конференцията "Лос Анджелис Рамс" с 31:27 на своя ст. "Лумен Фийлд". Куотърбекът Сам Дарнолд подаде точно 25 от 36 паса за 346 ярда, а уайдрисивърът Джаксън Смит-Нджигба направи 10 хващания, спечели 153 ярда и отбеляза тъчдаун.

"Патриотите" пък триумфираха като шампиони в АФК, надигравайки "Денвър Бронкос" с 10:7 като гости в мразовитите условия на Скалистите планини в Колорадо. Куотърбекът Дрейк Мей хвърли едва 86 ярда, но пък пробяга 65 ярда и лично направи единствения тъчдаун за гостите.

За "Ню Ингланд" участието в Супербоул ще бъде 12-о в клубната история, с което тимът от Бостън продължава да увеличава абсолютния рекорд в лигата. Втората позиция във вечната класация по този показател делят "Питсбърг Стийлърс", "Сан Франциско Фортинайнърс", "Далас Каубойс" и "Денвър Бронкос" с по 8 финала.

"Сиатъл" пък ще се качи на най-голямата сцена в американския футбол за четвърти път - и за първи след 11-годишна пауза. По ирония на съдбата при последното си участие "Сийхоукс" загуби именно от "Пейтриътс" - с 24:28 в Супербоул XLIX през 2015 г.

Евентуална титла през 2026 г. би била рекордна 7-а за "Ню Ингланд", който понастоящем дели върха във вечната ранглиста с "Питсбърг" с по 6 трофея "Винс Ломбарди". Засега "Сиатъл" пък има само една шампионска купа в НФЛ.

