"Тъмната страна" донесе втора "Супербоул" в Сиатъл

"Сиатъл Сийхоукс" спечели за втори път титлата в Националната футболна лига на САЩ (НФЛ). В 60-ото издание на финала "морските ястреби" разгромиха "Ню Ингланд Пейтриътс" с 29:13 на ст. "Ливайс" в Сан Франциско.

Супербоул LX се превърна в лекция на защитната игра, издигната в изкуство от тима на Сиатъл този сезон. Отбраната на "Сийхоукс", наричана "Тъмната страна" по аналогия с "Междузвездни войни", отчая атаката на "патриотите", която успя да отбележи първите си точки чак в последната четвърт. По това време резултатът вече беше 19:0 и мачът реално се доиграваше.

THE SEATTLE SEAHAWKS ARE SUPER BOWL LX CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/EuftZfN9lP — NFL (@NFL) 9 февруари 2026 г.

Изключителното представяне в защита компенсира неуспешните владения от нападението, водено от Сам Дарнолд. Атаката на "Сиатъл" завърши с 334 ярда, като по-голяма част от тях бяха дело на рънингбека Кенет Уокър. Той пробяга 135 ярда и добави още 26 по въздух, което му донесе приза за най-полезен играч (MVP).

Така той стана първият рънингбек, избран за MVP в Супербоул през този век. Последният на тази позиция с наградата беше Терел Дейвис през 1998 г., извел "Денвър Бронкос" до победа с 31:24 над "Грийн Бей Пакърс" в Супербоул XXXII.

С успеха тази нощ "Сиатъл Сийхоукс" взе своеобразен реванш от "Ню Ингланд Пейтриътс" за поражението с 24:28 в Супербоул XLIX през 2015 г. За "морските ястреби" това е втори трофей "Винс Ломбарди" в клубната витрина след този от Супербоул XLVIII през 2014 г.

"Патриотите" пък не успяха да завоюват шампионското отличие за рекорден седми път. Те продължават да делят първото място във вечната класация с "Питсбърг Стийлърс", който също има шест суперкупи на НФЛ.