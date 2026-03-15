Спортът по телевизията - 16 март

Евроспорт 1
08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", I кръг, Рони О`Съливан - Рос Мюър
13:30 Снукър: "Уърлд Оупън", I кръг, Джъд Тръмп - Крис Тотън
Диема спорт
18:00 Футбол: Първа лига, "Арда" - "Добруджа"
Макс спорт 2
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Албасете" - "Лас Палмас"
Макс спорт 3
21:45 Футбол: Серия А, "Кремонезе" - "Фиорентина"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Леванте"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Брентфорд" - "Уулвърхемптън"
Диема спорт 3
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Портсмут" - "Дарби Каунти"