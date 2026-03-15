Спортът по телевизията - 16 март

Днес, 06:06

Евроспорт 1

08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", I кръг, Рони О`Съливан - Рос Мюър
13:30 Снукър: "Уърлд Оупън", I кръг, Джъд Тръмп - Крис Тотън

Диема спорт

18:00 Футбол: Първа лига, "Арда" - "Добруджа"

Макс спорт 2

21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Албасете" - "Лас Палмас"

Макс спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, "Кремонезе" - "Фиорентина"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Леванте"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Брентфорд" - "Уулвърхемптън"

Диема спорт 3

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Портсмут" - "Дарби Каунти"

 

